新盤市場單日兩宗終止交易

樓價下挫，繼續有早年入市的新盤買家「棄船」。一手市場單日出現至少兩宗終止交易，啟德樓盤有買家於2019年底以特長成交期付款計劃入市，並享先住後付優惠，惟最終亦撻訂離場。

●屯門掃管笏凱和山加推70伙 折實平均呎價約9,662元

●元朗洪水橋滙都月內累售約46伙

●油塘蔚藍東岸加推10伙周六賣

●啟德維港‧雙鑽單日連沽5伙

●啟德柏蔚森兩房售776萬

●荃灣西逸璟．龍灣特色戶2年半賣平逾四成

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS銷售量達100伙

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期錄終止交易

●啟德龍譽三房終止交易