新盤市場單日兩宗終止交易
2024年12月17日 21:34
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樓價下挫，繼續有早年入市的新盤買家「棄船」。一手市場單日出現至少兩宗終止交易，啟德樓盤有買家於2019年底以特長成交期付款計劃入市，並享先住後付優惠，惟最終亦撻訂離場。
●屯門掃管笏凱和山加推70伙 折實平均呎價約9,662元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，劈價後新一輪銷情理想，發展商乘勝追擊，周二(17日)加推價單4號，提供70伙，折實平均呎價約9,662元，較上周的價單3號高約5%。該批單位折實價約287.2萬至約672萬元，折實呎價由8,300至10,549元。項目同日修訂價單1號及2號，將部分單位折扣率大增至26.1%，同時享8%回贈。
●元朗洪水橋滙都月內累售約46伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II，周二(17日)再添兩宗成交，共涉883.04萬元。包括第6座5樓B03室，為實用面積441方呎兩房，成交價454.09萬元，呎價約10,297 元。該系列項目本月累售約46伙。該系列項目本月累售約46伙。
●油塘蔚藍東岸加推10伙周六賣
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，周二(17日)上載最新銷售安排，加推10伙位於第2座的三至四房單位，於周六(21日)起招標發售。包括第2座8樓及15樓的A至E室，實用面積介乎681至1,071方呎。
●啟德維港‧雙鑽單日連沽5伙
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，周二(17日)再錄連環成交，單日售出5伙，總成交金額逾3,340萬元。該批單位實用面積300至493方呎，戶型為一房及兩房，成交價介乎505.6萬至933.4萬元，成交呎價約16,853元至18,933元，當中兩伙由同一組買家購入。該盤月內暫錄21宗成交。
●啟德柏蔚森兩房售776萬
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，周二(17日)售出兩伙，包括第6座2樓F室，實用面積381方呎，廳房同向，均享開揚遊艇海景，成交價776.2萬元，呎價約20,373元。據悉，是次為早前購入單位的買家添食。
●荃灣西逸璟．龍灣特色戶2年半賣平逾四成
中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，周二(17日)以860萬元重新售出一伙連平台特色戶，為第1座1樓D1室，單位實用面積868方呎，三房一套間隔，設開放式廚房，外連120方呎平台，通過招標連同1個車位沽出，呎價約9,908元，最新成交價較逾兩年半前已賣平約594萬元或逾四成。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS銷售量達100伙
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，開售至今(17日)銷售量達100伙，總套現逾87億元。包括是日錄得1座15樓B室的成交，單位實用面積1,841方呎，三房間隔，成交價8,380萬元，呎價約45,519元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期錄終止交易
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，新近錄得1宗終止交易個案，涉及單位為C座8樓15室，為實用面積221方呎，採開放式間隔，原本在去年9月以329.55萬元售出，當時呎價約14,912元， 買家當時選用優惠按揭付款計劃入市，獲發展商指定財務公司提供第二按揭。不過，上述交易已於周一(16日)終止。
●啟德龍譽三房終止交易
保利置業集團(00119)旗下啟德龍譽，周二(7日)錄得第2B座8樓F室的終止交易，該單位實用面積865方呎，採三房一套間隔，設儲物室，原本在2019年12月以2,556.8萬元沽出，呎價約29,558元，買家當時採用1440天付款計劃入市，成交期約4年，並可享有「先住後付」優惠。