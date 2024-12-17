將軍澳新都城兩房戶放盤半個月　累減38萬終沽出

藍籌屋苑業主為求出貨一減再減，將軍澳新都城兩房單位，放盤約半個月，累減38萬元，以522萬元沽出，原業主持貨約9年，帳面僅賺約29萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨2期百老匯街44號低層C室，實用面積約931方呎，套三房間隔，望內園景，新買家為外區客，原業主叫價888萬元，最終以800萬元成交，呎價約8,593元。

●香港置業曾家輝指，大角咀港灣豪庭9座中層D室，實用面積約348方呎，兩房間隔，以約568萬元放售約1個月後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價約68萬元或約12%，以500萬元易手，呎價約14,368元。

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新界區

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期3座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價560萬元放盤約半個月，其後減價至530萬元，近期獲買家洽購，議價後以522萬元成交，呎價約14,380元，原業主持貨約9年，帳面賺約29萬元，升值約5.9%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢柳濤軒雙號全幢村屋，三房雙套房設計，望山景，連天台，原先叫價1,800萬元，以1,750萬元成交，原業主於2005年5月購入上址，當時作價875萬元，持貨約19年帳面賺875萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山居屋富輝花園1座低層H室，實用面積約570方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價550萬元，放盤約3個月，經議價後以515萬元成交，減幅約6.4%，呎價約9,035元。

●中原徐可志指，馬鞍山迎海．星灣御16座高層G室，實用面積約783方呎，套三房及工人套房間隔，望海景，最初叫價1150萬元，最終以1,088萬元易手，呎價約13,895元，原業主於2018年以約1,408萬元買入，約6年帳面蝕讓320萬元，貶值約22.7%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎濤灣1座中層A室，實用面積約729方呎，套三房間隔，叫價約738萬元，日前零議價易手，呎價約10,123元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田帝堡城2座低層F室，實用面積約753方呎，套三房間隔，望園景，放盤約兩個月，叫價830萬元，獲買家洽購，以813萬元不連車位成交，呎價約10,797元。

●中原陳國輝指，粉嶺及上水12月暫錄約43宗二手買賣，其中粉嶺碧湖花園1座中層E室，實用面積約400方呎，兩房間隔，叫價約400萬元，議價後以388萬元沽出，呎價約9,700元，原業主持貨約1年多，帳面蝕約62萬元，貶值約13.8%。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水名都3座低層D室，實用面積約454方呎，原則三房間隔，望內園景，叫價390萬元放售，議價後以378萬元成交，呎價約8,326元。

●中原王勤學稱，元朗YOHO Town單日錄約兩宗兩房成交，其中7座高層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價568萬元，減價42萬元，以526萬元沽出，呎價約12,464元，同日另一宗同類成交做價跳升34萬元或約6.5%。

●祥益邱家邦指，屯門居屋兆禧苑E座高層2室，實用面積約415方呎，兩房間隔，區內換樓客有意「細屋換大屋」，考慮熟悉該區，於已補價自由市場一筆過以336萬元即睇即購入上址，呎價約8,096元。

●中原余仲平表示，荃灣柏傲灣2B座低層D室，實用面積約318方呎，開放式間隔，叫價450萬元，議價後以442萬元成交，呎價約13,899元，買家為同區上車客，原業主於2021年3月以600萬元購入，約3年帳面蝕約158萬元。

●世紀21集團林國輝表示，荃灣全．城滙8座中層C室，實用面積約572方呎，兩房間隔，以880萬元成交，呎價約15,385元，原業主於2017年9月以848.3萬元購入，約7年帳面獲利31.7萬元，升值約4%。

●利嘉閣司徒俊傑稱，青衣藍澄灣3座高層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望海景，新買家為外區客，單位今年10月叫價510萬元，近期將叫價下調至450萬元成交，呎價約9,978元，同類型單位於7月時曾以548萬元售出。

●中原唐偉峯表示，青衣居屋青俊苑A座中層8室，實用面積約436方呎，兩房間隔，有簡約裝修，今年9月在未補價第二市場叫價448萬元放售，11月減至428萬元，節日長假將至，再減至388萬元沽出，累減60萬元或約13.4%，呎價約8,899元，低市價。

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