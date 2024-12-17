【多圖】港島半新盤兩房607萬拍出　6年大幅跌價36%

半新盤「蟹貨」湧現。鰂魚涌君豪峰兩房銀主單位，僅以607萬港元拍賣售出，約6年大幅跌價約36%。

臨近年底，銀主積極出貨，環亞物業拍賣昨日連沽5個同類物業，涉及成交金額共逾2,000萬元。

是次售出銀主物業包括4伙住宅及一個車位。當中上述的君豪峰低層P室，實用面積約384方呎，開價570萬元，搶高約6.5%拍出，呎價約15,807元。資料顯示，原業主2018年以約950萬元購入單位，最新售價低約343萬元，有個別銀行對上址網上估價約617萬元。

同場亦拍出深井碧堤半島3座中層D室，實用面積約808方呎，套三房間隔，售價668萬元，高開價30萬元，呎價約8,267元，低估價約15.9%。

另外，深水埗興隆大廈低層389號單位，被搶高約3.1%，成交價330萬元，呎價僅約5,593元。場內也拍出九龍灣居屋麗晶花園2座低層A室，於自由市場以358萬元拍出，較開價高25萬元，成交呎價約8,009元。

至於，荃灣海濱花園平台C停車場2樓單號相連銀主車位，以106萬元賣出，較推拍價高16萬元或約17.8%。