美股道指跌近300點　明年減息預期降溫

美股3大指數周二早段受壓，道指跌298點，報43,419點；標指跌33點，報6,041點；納指跌106點，報20,067點。港股夜期報19,796點，升49點，高水96點。

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場幾乎一致認定當局會減息0.25厘，並且暗示在明年放緩減息步伐。巴克萊銀行的更估計，聯儲局明年只會減息兩次，分別在3月和6月，每次減幅0.25厘，原因是到了明年下半年，在進口關稅提高和實施更嚴格的移民管控措施下，預計作為通脹指標的核心個人消費開支(PCE)物價指數將再次反彈。觀乎投資界看法，似乎愈來愈多專家都同意明年只會減息半厘的預測。

儘管巴克萊對未來減息路徑的預測偏向「鷹派」，但該行經濟學家Marc Giannoni在報告中指出，這次議息會議後公布的「點陣圖」中，聯儲局官員可能仍會預計明年會減息3次，並上調經濟增長和通脹預測、降低失業率預測。

「點陣圖」集合了聯儲局官員對未來經濟的預測，而市場一般以此作為當局政策走向的基準路線。惟要留意的是，包括聯儲局主席鮑威爾在內的各位官員，過去經常錯估利率走勢，因此「點陣圖」幾乎每次發布時都會有重大修正。

DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指出，近期的經濟數據好壞參半，雖然勞動力市場看似於波動中趨於疲軟，但通脹仍然表現頑固；預計聯儲局在12月會議後將放慢降息步伐。他已將2025年底前的減息預測從5次下調至3次(包括本周的一次)。

Scherrmann提到，未來財政和貿易政策仍是主要的未知因素，雖然鮑威爾明確表示不要過度假設或預期政策變化，但他認為至少應該將延長《減稅與就業法案》條款納入未來展望考量。因為與其他政策提案(如減稅、關稅或移民)不同，國會議員似乎在延長現有刺激措施方面達成了一定的共識。因此，家庭和企業可能會預期國內需求將更加強勁，因此可能增加招聘或維持現有消費。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci同樣估計，明年將減息0.5厘，並指「此預期已完全反映在市場定價中，並得到市場充分理解」。她補充，目前風險在於假如經濟保持穩健，通脹降溫進程停滯，或明年第一季度價格壓力加劇，聯儲局可能在更長時間內維持利率不變。雖然這不是基本預測，但這種情況比起聯儲局明年大幅減息的機率更高。