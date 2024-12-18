東方日報B1：內地上月證券走資擴至3564億　破紀錄

中央9月底以來不斷發聲加碼刺激經濟，國家外匯管理局數據卻顯示，11月在特朗普再度當選美國總統下，內地證券市場資金淨流出規模擴大至457億美元(約3,564億港元)，為有紀錄以來單月最嚴重。正當市場仍為「大招」望天打卦，外媒報道，中央明年的預算赤字率擬提高一個百分點至4%，屬史無前例，務求國內生產總值(GDP)仍能增長約5%。

以上走資額乃「銀行代客涉外收付款」，乃非銀行機構或個人經在內地的銀行，向/從其他非銀行機構或個人付款/收款。外管局公布，上月「資本和金融帳戶」的證券投資縱有折合1,889億美元收款，付款折合卻高達2,346億美元，差額由10月的負258億美元顯著擴大，首11個月累計負471億美元。

跟另一常用資本流動指標「結售匯」不同，它只是匯款，沒有兌換，既指外資沽售內地買賣的股票和債券，亦可以是內地機構或個人投資海外證券，就像港人上月踴躍把強積金(MPF)押注美股。GUM數據顯示，上月美國股票基金又淨吸資48.33億港元，冠絕所有類別，大中華股票和香港股票基金分別淨走資11.73億港元和10.16億港元，也是冠絕所有類別。

「結售匯」的證券投資負值差額小得多，但都是比10月顯著擴大，且把9月的流入幾乎全數逆轉。

中央被指沒大招，一種推論是免得基數推得過高，不利設定來年的GDP目標。消息指，原來當局仍打算設GDP增長目標於5%左右，中央財政預算赤字佔GDP比率會由3%升至4%，增量相當於1.3萬億元人民幣，大部分靠特別國債融資。

預算赤字實際規模有待明年3月揭曉。野村首席中國經濟學家陸挺評論，數字符合他預期；至於還要「保5」，原因之一可能是宣示中國不會向特朗普屈服。由於房地產爆煲、財源枯竭且中美關係轉差，中國經濟正處「非正常下行周期」，常規貨幣政策空間有限，財政刺激，錢花在何處更重要，要務包括改善社會福利。

財政政策會「更積極有為」早已被市場消化，離岸人民幣兌每美元在消息傳出後大致在7.29關口上落；滬深300指數短暫抽升至3,950點樓上，收市退守3,922點，僅升0.26%，兩市總成交額再縮逾10%至約1.51億元人民幣。中國10年期國債孳息率周二(17日)仍處於1.72厘，比美國同期孳息低近2.7厘，仍為22年高位。

穩股市是中央救經濟的重中之重，國資委下發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》，開宗明義說有關公司是「穩定資本市場的重要力量」，須「穩定投資者回報預期……提高投資者尤其是中小股東獲得感」，應「制訂合理可持續的利潤分配政策，增強現金分紅穩定性、持續性和可預期性，增加現金分紅頻次，優化現金分紅節奏，提高現金分紅比例。」

中國結算宣布，自下月1日起，對滬、深市場A股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施，即按照派發現金總額的0.5%收取分紅派息手續費，手續費金額超過150萬元人民幣以上的部分予以免收。

此外，央企應「積極開展有利於提高投資價值的併購重組」，以「打造行業龍頭企業」；並且「加大市場化改革力度」，如「內部管理人員能上能下、員工能進能出、收入能增能減」、「切實保護中小股東合法權益」。至於市帳率長期低於一的公司該制訂並執行估值提升計劃，否則考慮重組。