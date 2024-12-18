數字王國成港重點企業夥伴　冀日後中外事業「雙線發展」

謝安接受訪問時表示，公司雖然經歷過新冠疫情，又面對荷里活大罷工的「雙重衝擊」，導致所參與製作的電影數目有所減少，惟公司卻抓緊機遇將國際影視級的AI虛擬人技術落地拓展到其他商業應用，開啟新的市場商機。本次將研發中心設於香港，希望能藉著香港的優勢，推動公司AI虛擬人技術及視覺特效業務擴張，目標日後能做到「雙線發展」，除了傳統歐美市場之餘，亦能更有效打開內地以及其他亞洲市場，並助力香港成為國際創新科技中心。

該企業近年投入發展生成式人工智能(Generative AI)技術，探索將AI虛擬人技術延伸至大銀幕之外。謝安指，公司過去30多年從事電影特效的數據庫，將有助訓練AI模型，而公司目前仍待補足具備AI技能的專業人員。過去公司曾考慮於加拿大開設研發中心，但隨著AI聊天機械人ChatGPT的興起，微軟、亞馬遜、Meta等科技巨頭紛紛重金「搶人才」，導致北美難以聘請AI工程師，而香港不僅有政府部門大力支持，本地亦有優秀人才匯聚，因此選擇於香港落戶別具優勢。

與威剛結盟升級 進入B2C市場

數字王國日前與記憶體模組及快閃記憶體品牌威剛科技(ADATA)結盟升級，將作為威剛旗下全方位遊戲品牌XPG產品在大中華區以及美洲區的獨家總經銷商，產品包括電腦記憶體、存儲裝置、電腦及遊戲週邊產品及配件等，將公司業務擴展至B2C(商業對消費者)層面；兩企較早前亦就進一步探索AI虛擬人在遊戲硬件業務方面的應用結盟。謝安稱，威剛作為公司股東之一，兩企有不少的合作機會，例如在搬遷數據庫一事上，威剛亦在硬件方面提供技術支援。

數字王國早前指，目標在2029年底前總投入約2.04億港元資金，招聘和培育不少於40名專業人才以擴大團隊。謝安認為，相關數字僅屬保守推算，投入資金及招聘人數將隨着項目推展而逐步增加；香港有大量的高等教育人才，目前正與本地各大專院校討論，計劃為相關學系學生提供實習及就業機會，亦為公司及香港未來培養人才。

AI虛擬人在長者照護服務具發展潛力

他直言，近年許多企業斥資投入生成式AI技術，但認為需有獨特的應用場景方能成功突圍，又相信公司多年來累積的資產和經驗有助訓練模型。展望未來，謝安認為除電影之外，亦可考慮在長者照護服務業應用相關技術，在人口老化、從業員愈來愈少的未來，AI虛擬人能夠分擔部分照顧老年長者的工作，認為具重大發展潛力；惟現時AI技術在與人溝通時的精確性仍有進步空間，待技術進一步發展便可投入試驗。

值得一提的是，數字王國上月與紐約梅隆銀行設立一項保薦一級美國預託證券(ADR)計劃，數目為3億股美國預託股份，每股美國預託股份相當於公司500股普通股；此舉是為促進股份在美國的流通性、進一步提升股東價值，並提供進入美國資本市場的途徑、擴展國際資本來源和挹注，持續推進在美策略佈局。

憑藉過去至今逾十年的努力，謝安持續引領數字王國跨越逆境、堅持技術創新和開闢新商機，成功發展事業雙線經營，日前更因而獲得國際肯定，獲選為《關鍵高管》(Key Executives)2024年度「25大媒體產業傑出領袖」。他坦言一路走來確實不易，能獲得肯定非常感動。他也提及未來只有少數企業能夠真正主宰AI核心技術，因此必須更加謹慎、努力與時俱進，繼續朝向目標穩健發展。