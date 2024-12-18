拋售信號閃現？美銀調查：大戶掃美股　揸現金比例破底

美國銀行周二(17日)公布每月基金經理調查結果顯示，機構投資者持有的美股比重是有紀錄以來最高，惟現金持有比例破底，警示全球股市或已屆賣出時機。

根據調查，組合內持美股比重較市場平均水平高的受訪者佔比升至36%，創有統計以來最高。同時，受訪者持現金比重的平均值下降至3.9%，是有統計以來最低。另外，全球承擔風險比率也是3年以來最高。

據美銀說法，當現金配置比例跌破4%的關鍵門檻時，將觸發一個逆向賣出訊號，意味着市場所剩資金不夠，難以進一步推動市場上漲。根據調查，2011年以來每當出現相關訊號，MSCI全球指數其後一個月的平均回報為負2.4%。惟10月調查也出現同類訊號，MSCI全球指數卻升1%。

美銀策略師Michael Hartnett認為，機構投資者入市意願高，與特朗普當選美國下任總統的政策憧憬有關連，預計他未來4年將注重推動經濟，並重視商界，加上聯儲局相信會持續減息，投資市場出現超級牛氣。

根據調查，只有6%受訪者預期，全球經濟將於未來12個月內出現硬着陸，相關比率是6個月以來最低。33%受訪者預期，全球經濟將「不着陸」(nolanding)，代表通脹頑強及經濟保持強勁增長。