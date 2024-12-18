張智威：港股短期仍偏靜 港交所續可看好
2024年12月18日 11:20
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信誠證券聯席董事張智威表示，臨近年尾，基金經理陸續收爐，投資者入市意欲亦疲弱，在缺乏資金下，股市難有太好表現。美股轉弱，道指更出現九連陰。港股亦表現反覆，恒指短期料在19,800點附近上落。他又指，市場觀望美國聯儲局議息結果，點陣圖顯示，當局未來三次均有機會減息0.25厘。另外，下月特朗普正式入主白宮，市場關注其上場後會否有岀人意表的政策舉措，中美大國博弈亦值得關注，在明年不明朗因素仍多下，投資者宜緊握扶手。
港交所(00388)落實下調港股最低上落價位，將分兩階段進行，將適用證券的最低上落價位下調50%至60%，從而降低整體交易成本及提升流動性。張預期相關舉措將增加大市整體成交及流通性，對港交所收入有利，股價在消息後亦向上，反映市場對此措施正面。事實上，近期新股市場熾熱，今年港交所有望重返IPO三甲位置，料股價短期應有好表現。
滙豐控股(00005)股價再創52周高，上日收市U盤更以全日最高位收市報75.2元。張智威指出，在明年中美角力緊張的情況下，滙控派息穩定，料吸引不少資金避險。不過，他認為現階段股價偏高，建議投資者待回調時再考慮吸納。