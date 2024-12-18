張智威：港股短期仍偏靜　港交所續可看好

信誠證券聯席董事張智威表示，臨近年尾，基金經理陸續收爐，投資者入市意欲亦疲弱，在缺乏資金下，股市難有太好表現。美股轉弱，道指更出現九連陰。港股亦表現反覆，恒指短期料在19,800點附近上落。他又指，市場觀望美國聯儲局議息結果，點陣圖顯示，當局未來三次均有機會減息0.25厘。另外，下月特朗普正式入主白宮，市場關注其上場後會否有岀人意表的政策舉措，中美大國博弈亦值得關注，在明年不明朗因素仍多下，投資者宜緊握扶手。