滙都II加推88伙　最低呎價9588元　全數單位周日發售

集團執行董事關堡林表示，其中第5座單位為全新首度推出，全批單位折實售價325.15萬元起，平均折實呎價約10,488元。入場單位為5座1樓A02室，實用面積318方呎，一房間隔，折實呎價約10,225元，以滙豐銀行首5年定息計劃計算，首5年每月供款為11,281元。

至於最低呎價單位為第5座1樓A09室，亦為售價最低的兩房戶，實用面積417方呎，折實價399.84萬元，首5年每月供款為13,873元。

根據價單資料，今批單位實用面積由318至535方呎，其中13伙折實呎價低於一萬元。而最高售價及呎價單位均為第6座12樓A03室連天台單位，實用面積535方呎，天台449方呎，折實售價659.46萬元，呎價約12,326元。

滙都II自推出以來，暫沽134個單位，成交金額逾5.7億元。連同滙都I計算，整個項目累售552伙，總成交金額逾27億元。