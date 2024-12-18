東涌東站第一期接5份標書　長實信置有參與

東涌東站項目坐落於稱為東涌市地段第53號的地段上，位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。

是次推出的第一期位於整個項目的東南部分，住宅樓面面積約322,920方呎，預計提供約600伙。市場估值約3.2億至8億港元，每方呎樓面地價約1,000至2,500元。

資料顯示，東涌東站第一期物業發展項目，曾於去年推出招標，規模為約1,200伙，住宅樓面約695,893方呎，另設約87,544方呎商場面積，當時市場預期樓面呎價約2,000至4,000元，惟最後在未錄得任何標書情況下而收回。

市場消息透露，是次招標條款與上次近似，補地價由港鐵處理，故項目沒有補地價安排，發展商須向港鐵支付3.3億元前期費用，分紅比例自行提出。以今次住宅樓面約322,920方呎計算，即入場費每方呎約1,022元。相比去年首度推出時約1,581元，下調約35.4%。