爪哇九龍灣甲廈命名為THE CENDAS　總樓面50萬呎

爪哇集團欣然宣布，位於九龍灣常悅道15號的商業發展項目於正式命名為THE CENDAS。該甲級商廈樓高23層，總樓面面積達50萬方呎，當中，提供約47萬方呎寫字樓樓層面積，以及約27,600方呎零售設施。

該項目辦公樓單一樓層樓面面積超過27,500方呎，單位最深達14米，層與層之高度達4.9米(淨樓底高度亦達3.4米)，屬區內罕見。寫字樓單位設計同時提供包括升高地台、假天花及窗簾等配置。2樓設有平台，頂層有戶外花園。此外，地下大堂高達11米，擁30米闊入口。

THE CENDAS已獲多家國際知名品牌及跨國企業預租諮詢；項目鄰近九龍灣港鐵站，而中九龍幹線亦預期於2025年竣工，屆時九龍灣至高鐵站只需5分鐘車程、與香港國際機場之間的車程更減至30分鐘。

項目採用可持續發展標準設計與施工，尚未竣工已獲多個綠色認證，包括綠建環評新建建築(1.2版)暫定金級、國際WELL建築研究院的WELL Core預認證、美國綠色建築協會LEED金級預認證及英國WIREDSCORE預認證。此外，該商廈為配合綠色出行的大趨勢，兼容各種電動車型號，所有車位(167個車位及16個電單車位)均配備電動車充電器或充電插座。