會計師行：明年港IPO料籌最多1500億　有力打入全球三甲

本港新股市場回暖，有一間會計師行表示，增長勢頭將延續至明年，全年可錄80宗新上市，集資額1,300至1,500億港元，有能力進身全球集資排名榜三甲。在內地政策支持下，估計將有更多A股上市公司、中資公司、中資概念股在香港上市。

有會計師指出，受惠美國聯儲局減息，香港新股市場在第三季已見活躍。隨着市場進一步減息、內地出台一系列經濟刺激政策、中國境外上市備案審批流程加快、聯交所精簡新上市申請流程審批時間表等，均會帶動投資氣氛及新股市場。

他估計，明年至少5隻集資10億美元或以上的大型新股、5隻集資50億港元的中大型新股，當中包括數家市值逾2,000億元人民幣的A股公司已宣布有意來港上市，以及消費及金融的企業。

他又指，現時A股市值規模最大的500間企業，只有三分一在港上市，認為「先A後H」是明年香港新股市場的一大動力，形容「值得期待」，特別是酒類、能源公司。

奉行美國優先主義的特朗普將重新入主白宮，會計師認為，其針對華方的潛在政策，將增加地緣政治的不確定性，或促使更多在美國上市的中資概念股回流香港。另外，內地要求A股健康發展，減慢新上市審批，亦會令部分原計劃在A股上市的公司，轉投香港市場。