大新金融：港明年經濟料增長2.8%　恒指上半年上試23100

大新金融集團發表明年經濟及市場展望，首席經濟及策略師溫嘉煒預期，中美貿易關係可能再趨緊張、內地經濟前景仍未明朗、加上本港內需有不少挑戰，料2025年本港經濟增長 2.8%，而恒指上半年或可上試23,100點。

溫嘉煒稱，本港整體經濟繼續面臨不少挑戰，港人北上消費及訪港內地客消費模式轉變，影響本港零售業發展，而深圳恢復「一簽多行」簽注對推動零售業及吸引過夜旅客作用或有限。考慮到本地需求未見改善，而且出口也面對不少壓力。

另外，本港最優惠利率(P)跟隨美國開始下調，按揭利率也隨之回落，加上政府放寬住宅投資物業按揭成數，有助樓價回穩及成交回升，但一手住宅潛在供應持續增加，或限制二手樓價反彈空間，預料2025年全年樓價升幅或低於5%。

投資市場方面，溫氏認為，主要央行減息前景不確定，加上地緣政局緊張，美國新政府對中國政策不明朗或增加港股波動性，預期恒指暫時在17,000點有一定支持，若穩經濟及樓市措施令經濟增長回穩，並有效地推動企業盈利前景，或有助恒指上半年再度上試 23,100點，而高股息率、內需消費及國策支持相關板塊前景或較正面。