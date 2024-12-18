國泰在港交所碳巿場Core Climate結算5萬噸碳信用產品

他又非常歡迎國泰航空參與香港交易所Core Climate碳交易市場，這標誌着香港兩家知名企業共同攜手支持香港及區內實現低碳轉型。

香港交易所的國際碳交易市場Core Climate於2022年底推出，是目前國際上唯一提供以港幣及人民幣結算自願碳信用的交易平台，有超過90個參與者，平台上交易的優質碳信用源自50多個經國際認證的碳減排項目，包括亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能及生物質能等項目。Core Climate的碳信用結算服務，可以幫助企業和市場參與者降低場外雙邊交易自願碳信用帶來的結算風險，提高交易效率，使整個交易流程更加安全便捷。

平台上的所有項目均獲包括Verra旗下的核證減排標準VCS (Verified Carbon Standard)以及黃金標準核證減排量(VERs)在內的國際認證。