國泰在港交所碳巿場Core Climate結算5萬噸碳信用產品
2024年12月18日 17:07
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國泰航空(00293)通過香港交易所(00388)旗下碳市場Core Climate結算總計5萬噸自願碳信用額，作為其自願性碳抵銷計劃的舉措之一。港交所集團總法律顧問周冠英表示，港交所致力建立一個能夠滿足企業和市場參與者需求的國際碳市場，為碳交易提供便利且高效的平台，期待與來自香港、大灣區及其他地區的更多行業領袖密切合作，共同邁向淨零排放的未來。
他又非常歡迎國泰航空參與香港交易所Core Climate碳交易市場，這標誌着香港兩家知名企業共同攜手支持香港及區內實現低碳轉型。
香港交易所的國際碳交易市場Core Climate於2022年底推出，是目前國際上唯一提供以港幣及人民幣結算自願碳信用的交易平台，有超過90個參與者，平台上交易的優質碳信用源自50多個經國際認證的碳減排項目，包括亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能及生物質能等項目。Core Climate的碳信用結算服務，可以幫助企業和市場參與者降低場外雙邊交易自願碳信用帶來的結算風險，提高交易效率，使整個交易流程更加安全便捷。
平台上的所有項目均獲包括Verra旗下的核證減排標準VCS (Verified Carbon Standard)以及黃金標準核證減排量(VERs)在內的國際認證。