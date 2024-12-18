恒地將軍澳及馬鞍山兩大商場聖誕人流生意額料錄雙位數升幅

恒基地產旗下兩大旗艦商場將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心，分別推出兩大聖誕主題節慶活動，預料期間人流及生意額有雙位數升幅。

兩大商場分別推出「MCP新都城中心X Teletubbies聖誕雪國尋『寶』之旅」及「MOSTown新港城中心X Sanrio Characters MOST-Fluffy冬日交響曲」活動，同時，更增設主題性互動遊戲、工作坊及消費換領限量精品等元素，在人氣角色及多項活動推動下，料可吸引到區內外的家庭客群，進一步帶動商場人流及消費。

商場亦積極與電影和唱片公司合作，早前MOSTown新港城中心已邀請到人氣歌手為商場聖誕裝飾揭幕，緊接12月及1月亦舉行多個簽唱會，料可吸引年輕客群前來參與及消費。

恒基地產集團租務(二)部總經理陳德鳴表示，上述兩大商場平均出租率錄逾97%，其中MOSTown新港城中心四期更達100%出租率，整體表現理想。集團積極地持續優化商戶組合，引入全新及獨特的品牌，為顧客帶來更多元化的購物、飲食及消閒體驗。

由今年第四季至明年首季，MCP新都城中心有近10間新興品牌進駐，包括首次來港，內地連鎖咖啡品牌；其他品牌包括提倡環保及減少浪費的社會企業零售品牌、手打檸檬茶、內地人氣生乳專賣店，以及以朝鮮族傳統的東北泥爐烤肉等。而深受港人喜愛的日式連鎖生活品牌將於2025年首季於MCP新都城中心開業。

陳續指，兩大商場於今個聖誕重點投放更多推廣心思及資源，一連串的節日及明星活動預計將可為商場的人流及生意額帶來雙位數增長。受惠於節日送禮，最新型號的智能電話、珠寶、或玩具精品禮物等等都會大受歡迎，相信人流以及生意額都會受到刺激。而餐飲業亦受惠於冬至及聖誕聚餐等，預料隨着冬日佳節漸近，餐飲商戶的訂座率會逐步提升。