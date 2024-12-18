財庫局許正宇：提升綠色金融生態系統　支持與內地國際合作

國泰航空透過香港交易所旗下碳市場Core Climate平台，使用於今年8月最新引入的黃金標準核證減排量(GS-VER)認證，結算5萬噸自願減排量。財經事務及庫務局對此歡迎，財庫局局長許正宇表示，港府致力提升綠色金融生態系統，並凸顯香港作為亞洲領先可持續金融中心的地位，是次交易正與這願景相符。

他又指，政府將繼續支持及推動港交所與內地及國際同業的合作和協同效應，以建立一個充滿活力及值得信賴的碳市場，進一步加強香港在利用金融賦能綠色轉型的領導地位。

財庫局提到，在全球暖化的宏觀背景下，綠色金融重要性與日俱增，這次重要交易展示了香港穩健的綠色金融基礎設施，並為日後更多交易奠定參考基準，鞏固香港作為亞洲領先綠色和可持續金融樞紐的地位。另外，早前已公布全面採用國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)路線圖，進一步建立全面的綠色金融生態系統。

Core Climate是目前國際上唯一提供以港幣及人民幣結算自願碳信用的交易平台，已有超過80個參與者，平台上交易的優質碳信用源自50多個經國際認證的碳減排專案，包括亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能及生物質能等專案。