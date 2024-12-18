港府成立小組推動黃金市場發展

港府表明要建立國際黃金交易中心，財經事務及庫務局周三(18日)成立工作小組，全面檢視與黃金金融交易相關的各個範疇，推行建立國際黃金交易中心的工作，並就優化市場交易和監管機制、國內外推廣等擬定方案。值得留意的是，小組成員內並無國際金屬公司的人員。

財庫局局長許正宇表示，構建國際黃金交易中心是鞏固提升香港國際金融中心地位的新切入點，政府將推動構建國際級黃金倉儲設施，在增加倉儲的基礎上，擴展保險、檢測認證、物流等相關配套金融業務，同步擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。由此推動全方位、多幣種的交易、清算、交割和監管體系，形成完整的黃金交易中心，並在適當時機探索與內地金融市場互聯互通。

他續指，工作小組匯聚業界領袖和專業人士，以及金融監管機構和市場參與者的代表，並將於本月內舉行第一次會議，期待與成員緊密協作、積極討論，合力為發展香港黃金市場擬定周全的實施計劃。

工作小組由財庫局局長許正宇擔任主席，官方成員另包括財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)、香港金融管理局代表、香港證監會代表，及香港交易所代表。

至於非官方成員方面，包括金銀業貿易場理事長張德熙及副理事長謝滿全、匯豐銀行亞太區貴金屬及基本金屬全球市場總經理張佩芝、恒基地產首席財務總監馮孝忠、立法會金融服務界議員李惟宏、山東黃金副總經理呂海濤、中信金屬非獨立董事馬滿福、周大福董事總經理黃紹基、香港投資基金公會行政總裁黃王慈明、金山(香港)國際礦業副董事總經理張巧春、徐磊及朱璟。

其中，徐磊與私募基金知仁投資投資總監同名，而朱璟與中銀香港全球市場總經理同名，主要負責人民幣市場。