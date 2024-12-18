證監會發4虛擬資產交易平台牌照　正審批其餘申請

香港證監會按迅速發牌程序，向4家被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者發牌，並正以相同的迅速發牌程序審批其餘的申請。中介機構部執行董事葉志衡表示，證監會一直主動與虛擬資產交易平台的高層及最終控制人溝通交流，有助其闡明它們應達到的監管標準，並加快虛擬資產交易平台的發牌程序，致力在維護投資者利益與促進香港虛擬資產生態系統的持續發展之間取得平衡。

新獲牌的平台包括雲賬戶大灣區科技(香港)(Accumulus)、DFX Labs、香港數字資產交易集團(HKbitEX)及Thousand Whales Technology(EX.IO)。

此前，證監會繼今年6月推出視察計劃後，對所有被當作獲發牌的申請者完成了以風險為本的現場視察。根據發牌條件，它們須完成因應證監會的現場視察意見而進行的糾正行動，方可在受限制的業務範圍內營運，亦須透過獨立第三方進行漏洞評估及穿透測試，並取得滿意的結果。

由於與虛擬資產交易平台的高層及最終控制人直接交流帶來成效，證監會將在虛擬資產交易平台委聘外部評估專家進行第二階段評估時沿用此做法。具體而言，證監會將透過與虛擬資產交易平台及其外部評估專家簽署三方協定，監督整個第二階段評估過程，並在證監會信納第二階段評估已完成後，撤銷業務範圍限制。

另外，證監會發出通函，為虛擬資產交易平台制訂有關發牌程序的清晰路線圖，並就第二階段評估提供更多指引。