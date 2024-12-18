屯門廣建貿易中心3層工廈8028萬元放售　呎價2900元

第一太平戴維斯承業主命公開出售屯門建發街5號廣建貿易中心3個全層樓面，物業總建築面積約27,684方呎，將以現有狀況交吉出售，每方呎叫價約2,900港元，折合放售價逾8,028萬元。

廣建貿易中心為一座25層高工業大廈連兩層停車場，設5部客貨𨋢，於1994年落成。是次出售的物業為18樓、19樓及20樓，每層建築面積約9,228方呎，層與層之間高度約3.3米，每方呎負重約150磅。每層樓面面積大，可分間為8個單位，單位面積約995方呎至1,515方呎，加上3層相連，更具靈活性。

該公司副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，鄰近的屯門九巴車廠於上年年中已接獲城規會不反對重建為3幢商廈，所涉及的總樓面面積超過200萬方呎，而屯門工業區內同樣地有多幢工廈亦早已獲得不反對通知書並擬重建為商廈，展望屯門工業區將如觀塘一樣轉型為商貿區。

物業與輕鐵站僅一街之隔，而步行至港鐵屯門站只需約9分鐘，周邊亦設有多個往不同地區的巴士站。適合經常往返內地的物流公司及倉儲公司於項目內設立辦事處。