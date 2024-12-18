翰森製藥將口服GLP-1授予默沙東許可　獲1.12億美元首付

根據許可協議，許可人將授予被許可人開發、生產及商業化臨床前口服小分子GLP-1受體激動劑HS-10535(「該產品」)的全球獨家許可。許可人將獲得1.12億美元首付款，並有資格根據該產品開發、註冊審批和商業化進展收取最高19億美元里程碑付款，以及基於產品銷售的特許權使用費。在許可協議特定條件下，許可人可能於中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區共同推廣或獨家商業化該產品。

被許可人是Merck Sharp & Dohme LLC(默沙東)的全資附屬公司，其為一家研究密集型生物製藥公司，致力於發現和開發藥物、疫苗及動物保健產品。

董事會認為訂立該許可協議符合該公司及其股東的整體最佳利益。本公司亦將藉此機會最大限度地發揮該集團技術平台的科學及商業價值。