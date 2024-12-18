嘉湖山莊兩房減價以397萬元沽 獲上車客承接

上車盤年底加快出貨，天水圍嘉湖山莊兩房單位，放盤不足1個月，減價18萬元，即以397萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城連錄約兩宗買賣，包括南天閣中層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，早於2022年1月叫價約1,480萬元，近期降價至約1,100萬元，終以1,050萬元易手，呎價約15,441元，累減430萬元。

●美聯朱秀梅表示，東半山松柏新邨F1座高層單位，實用面積約1,525方呎，獲同區客以2,938萬元購入，呎價約19,266元，並連車位成交。

●中原劉秀瑜稱，中半山高雲大廈中層3室，實用面積約1,347方呎，套三房間隔，附露台，望山景，放盤多年，2015年叫價3,680萬元，其後多次調整叫價，最終以2,080萬元獲承接，呎價約15,442元。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，大角咀形品・星寓中層F室，實用面積約390方呎，一房間隔，叫價590萬元放盤約兩個月後，獲同區客接洽，雙方經議後以520萬元承接，呎價約13,333元，新租客為首置客。

●中原許永生表示，長沙灣昇悅居8座中低層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園景，以770萬元成交，呎價約14,751元，原業主於2011年2月以483萬元購入，持貨約13年帳面獲利287萬元，升值約59%。

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新界區

●中原何家樂指，天水圍嘉湖山莊樂湖居5座高層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，叫價415萬元，放盤不足1個月，減價18萬元，即獲買家以397萬元承接，呎價約8,842元，新買家為上車客。

●利嘉閣李曉敏表示，荃灣海之戀‧愛炫美3A座中層A室及B室相連單位，實用面積約2,325方呎，套四房連士多房設計，望海景，叫價4,800萬元，議價後以4,326萬元售出，呎價約18,606元，較2017年一手購入價帳面低約251萬元。

●中原王勤學表示，元朗區昨天錄得1宗二手買賣，為溱柏1座中層A室，實用面積約954方呎，套四房間隔，叫價830萬元，減價41.2萬元，以788.8萬元沽出，呎價約8,268元，原業主於2019年3月以1,028萬元買入，持貨約5年帳蝕239.2萬元。

●美聯張瑋津稱，元朗富祐閣中高層C室，實用面積約277方呎，兩房設計，新買家為外區客，原於區內尋找租盤，發現租金貴過供樓，決定租轉買，議價後以258萬元承接單位，呎價約9,314元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水12月暫錄約45宗二手買賣，按月跌約25%，其中上水中心5座中層B室，實用面積約350方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，議價後以405萬元易手，呎價約11,571元。

●中原陳韻兒指，大埔白石角University Hill的2座中層A1室，實用面積約404方呎，兩房間隔，叫價約650萬元，雙方議價後以599.8萬元沽出，呎價約14,847元，原業主於2023年6月以709萬元購入，約1年半帳面蝕約109.2萬元，貶值約15.4%。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田居屋愉翠苑O座中層5室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望園景，未補價第二市場叫價620萬元，放盤約10日，減價31.2萬元，以588.8萬元成交，減幅約5%，呎價約8,881元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城49座高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤約9個月，叫價480萬元，累減75萬元，減幅約15.6%，以405萬元成交，呎價約13,322元，原業主持貨約6年，帳面虧蝕55萬元，期內跌價約12%。

●中原侯惠良指，沙田及大圍12月暫錄近40宗二手買賣，按月跌約兩成，沙田帝堡城6座中層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價約700萬元，議價後以630萬元易手，呎價約11,517元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城8座高層G室，實用面積約901方呎，套三房連工人房間隔，望山景，叫價1,198萬元，放盤約4個月，減幅約12.8%，以1,045萬元沽售，呎價約11,598元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山新港城H座中層1室，實用面積約519方呎，三房間隔，望樓景，放盤約半年，叫價660萬，獲買家以653萬元承接，呎價約12,582元，約1年帳面虧蝕75萬元，期內跌價約10%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山薈晴2座中層B8室，實用面積約328方呎，一房間隔，叫價約450萬元，日前議價後以428萬元易手，呎價約13,049元，新買家為上車客，原業主持貨約8年，帳面蝕約66萬元，貶值約13.4%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢企嶺下老圍村單號全幢村屋，套五房間隔，望山景及部分海景，屋連入契地，以1,650萬元成交。

●中原關偉豪表示，將軍澳中心7座中層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，最新以620萬元易手，呎價約14,220元，原業主於2017年11月以660萬元購入，持貨約7年帳面蝕讓40萬元。

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