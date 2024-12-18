香港證券及投資學會：擴大專業持續培訓　培育新人才

香港證券及投資學會(HKSI)宣布，香港浸會大學校董會暨諮議會司庫林子傑獲董事局選為新任主席，接替過去3年出任主席的石鈞年。另有6位董事局成員加入，周四(18日)起履新，任期3年。

林子傑表示，榮幸能夠擔任學會董事局主席，將帶領學會延續過往的成就，並擴大專業持續培訓課程，從而滿足業界和同業不斷變化的需求。學會課程將涵蓋各類重要議題，例如金融科技、ESG(環境、社會及管治)、虛擬資產和資產管理，並會加深與大灣區金融服務業的聯繫，積極培育新一代領袖。

同時，學會歡迎香港證監會再次委任證監會中介機構部發牌科總監何天佑、的近律師行合夥人兼金融服務部主管林俊明，以及香港證券業協會永遠名譽會長徐聯安為董事局成員。

新一屆學會董事局成員共15名，其中3 名由 證監會委任，其餘 12 名董事則由會員選出。該6位加入董事局的成員，其中，中國銀河國際總裁助理、投資銀行及資本市場部主管趙不傲、羅兵咸永道合夥人霍建華，及FTI 資本香港行政總裁何誠軒為新當選；澳洲會計師公會大中華區分會理事呂志宏、致同香港諮詢主管合夥人湯飈，及大家財產保險獨立非執行董事王中澤為再度當選。