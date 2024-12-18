元朗上車新盤加推應市　市區項目持續獲承接

臨近年尾，發展商仍然持續穩定推盤步伐，元朗上車新盤周三(18日)加推新一批單位共88伙，全數落實於周日(22日)發售。而市區樓盤續有承接，啟德城中心及跑道區分別有項目錄得成交個案。

滙都II加推88伙 最低呎價9588元 全數單位周日發售

集團執行董事關堡林表示，其中第5座單位為全新首度推出，全批單位折實售價325.15萬元起，平均折實呎價約10,488元。入場單位為5座1樓A02室，實用面積318方呎，一房間隔，折實呎價約10,225元，以滙豐銀行首5年定息計劃計算，首5年每月供款為11,281元。

至於最低呎價單位為第5座1樓A09室，亦為售價最低的兩房戶，實用面積417方呎，折實價399.84萬元，首5年每月供款為13,873元。

根據價單資料，今批單位實用面積由318至535方呎，其中13伙折實呎價低於一萬元。而最高售價及呎價單位均為第6座12樓A03室連天台單位，實用面積535方呎，天台449方呎，折實售價659.46萬元，呎價約12,326元。

滙都II自推出以來，暫沽134個單位，成交金額逾5.7億元。連同滙都I計算，整個項目累售552伙，總成交金額逾27億元。

高臨夥美聯推優惠 置業可獲旅遊禮券 總值10萬元

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，即日起至2025年1月5日，經由該行購入高臨任何一手單位，首5名買家可獲贈上述旅遊禮券，每個價值約2萬元。

他指出，不少投資者購入項目作長線收租，佔比達約五成，預計呎租可達約80元水平，租金回報率料逾4厘。項目亦受內地買家追捧，該行研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名並以英文拼音鑒別，今年選購高臨的已知個人買家中，內地客錄約94宗，佔約60.3%。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，高臨已沽出184伙，套現逾15億元，尚餘單位主要為景觀較優質的兩房及三房戶。

天璽‧天第1期招標售出1伙 四房呎價逾3.6萬元

晉環周三沽2伙 當中四房複式戶售4132萬元

●路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，於周三(18日)再沽兩伙，包括一伙套四房複式單位，售價為4,132.7萬港元。

該複式戶為1A座32及33樓C室，實用面積1,292方呎，成交呎價約31,987元。另一宗成交為2A座37樓G室，實用面積370方呎，一房間隔，以948.3萬元易手，呎價約25,630元。

項目於三日連沽5伙，套現逾7,600萬元。開售以來售出749伙，套現逾154億元。

啟德天瀧招標沽出臨海三房戶 每呎售35576元

項目自10月中起以現樓形式推售後，至今已沽出48伙，套現約18.8億元。

DOUBLE COAST I周日開賣20伙 折實售價584萬起

●會德豐地產旗下多個樓盤公布最新銷售安排，其中位於啟德跑道區的合作項目DOUBLE COAST I，將於周日(22日)銷售20伙，戶型涵蓋一房至套三房，實用面積324至627方呎，折實售價584.3萬至1,327.6萬港元，呎價約16,184至21,174元，佔約75%單位做價低於800萬元。

同屬跑道區的另一個合作樓盤MIAMI QUAY I，亦安排於周日發售10伙兩房及套三房單位，實用面積457至620方呎，折實售價995.1萬至1,468.9萬元，呎價約21,775至26,426元。

而位於啟德城中心的MONACO MARINE，同日推售5伙，全數為實用面積328方呎的一房戶，折實售價839.1萬至至879萬元，呎價約25,582至26,799元。

此外，旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS系列，包括KOKO HILLS、KOKO ROSSO及KOKO MARE，將於周日起，以每日招標及截標形式推售合共25伙。