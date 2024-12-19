【美國議息】聯儲局宣布減息0.25厘　料明年再減半厘

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率的目標區間下調到介乎4.25至4.5厘。反映聯儲局官員對經濟前景預測的「點陣圖」顯示，以中位數計，當局預期明年或再減息0.5厘。

「點陣圖」顯示，聯儲局官員預計明年個人消費開支(PCE)物價指數升幅將達2.5%，高於9月預測時的2.1%，而對撇除能源及食品後的核心PCE通脹預測同樣為2.5%，較9月時上調了0.3個百分點。經濟增長方面，當局最新估計明年增長率為2.1%，此前預測為2%；2026年的預測維持在2%。

出乎外界意料的是，雖然減息幅度完全符合預期，但這次卻有聯儲局官員對減息投了反對票。反對者是克利夫蘭聯儲銀行行長Beth Hammack，她希望保持利率不變，即主張暫停降息。

普徠仕環球固定收益主管兼首席投資總監Arif Husain表示，在美國大選過後、總統就職典禮之前，市場正處於「風暴前的寧靜」。投資者正在消化各種因素對美國國債孳息率的影響。

雖然聯儲局減息的舉動，將會為短期孳息率設定下限，惟他仍預期中期和長期國債孳息率將上升。換言之，孳息率曲線將趨向陡斜。

他解釋指，美國財政擴張持續、海外投資者對美國國債的需求降低、經濟維持穩健，以及通脹捲土重來等因素，都是推升中長期債息的動力。隨着新一屆的特朗普政府承諾減稅，預算赤字大幅下降的機會渺茫。財政部將需要繼續向市場大量發行新債務以為預算赤字融資，推高孳息率；同時有迹象顯示海外投資者對美國國債的需求正在減弱。

另邊廂，基於目前的經濟走勢，短期內出現衰退的機會甚微，而長期債息往往與經濟增長率相關。再者，近期通脹雖有所緩和，但眾多政策措施似乎正推動通脹和經濟增長。