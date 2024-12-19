普徠仕：美國通脹勢捲土重來？

在美國大選後、總統就職典禮之前，市場正處於「風暴前的寧靜」。投資者正在消化各種因素對美國國債孳息率的影響。隨着美國聯儲局減息將為短期孳息率設定下限，預期中期和長期國債孳息率將上升，孳息率曲線趨向陡斜。新一屆美國政府帶來新資訊和不確定因素，以及更多變數。在靜候揭曉特朗普政府將落實何種競選承諾之際，幾個關鍵因素值得關注。

根據國會預算辦公室的數據，2024財政年度的美國預算赤字佔國內生產總值(GDP)的7%。隨着特朗普政府承諾減稅，預算赤字大幅下降的機會渺茫。財政部將需要繼續向市場大量發行新債以為預算赤字融資，推高孳息率。

另外，鑑於世界各地政府採取相若行動，在爭奪市場資金的競爭下，或將推升全球孳息率。市場慣常將美國財政狀況作為獨立個案分析。然而，在後疫情時期，全球主權債務已達到自上世紀80年代以來的最高水平，各國政府資產負債表均承受巨大壓力，因此這種分析可能存在重大偏差。

聯儲局似乎已成功實現經濟「軟着陸」，基於目前的經濟走勢，短期內出現衰退機會甚微，當局似乎將堅持放寬貨幣政策，即使市場和聯儲局已迅速下調未來12個月的預期減息次數，這或反映通脹或將反彈。

關稅移民政策成催化劑

此外，有迹象顯示海外投資者對美國國債的需求正在減弱。截至今年9月止，日本持有的美國國債從2021年的1.3萬億美元高位下跌至約1.1萬億美元。隨着日本央行準備在明年再度收緊貨幣政策，更多日本投資者可能撤出美國國債市場，轉投本土市場。至於中國持有的美國國債亦從2021年約1.1萬億美元持續下降至9月的約7,700億美元。美國國債的波動已超越其他優質已發展市場的政府債券、乃至個別新興市場主權債券，這可能令部分投資者轉趨觀望。

近期通脹雖有所緩和，但眾多政策措施似乎正推動通脹和經濟增長，故此觀察政策實際執行時的「紅線」所在將十分關鍵，但必需清楚知道，政策變動與其後續經濟反應之間往往存在明顯的時間差。正如市場普遍共識，關稅政策往往可能推高通脹。在新任美國政府的所有競選承諾中，移民政策的調整可能是推動通脹的最主要因素。