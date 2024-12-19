鐵貨K＆S第3季產量及銷量按年升逾5%

第3季，K&S銷量59.66萬噸，按季升0.7%，按年升5.3%；首3季銷量171.53萬噸，按年下降11.6%。

於9月30日，現金結餘減少至2,770萬美元，6月30日為3,940萬美元，主要由於鐵礦石價格環境疲弱，導致盈利能力下降，經營成本增加，銀行資金轉帳問題使貿易應收款項增加，繼而造成營運資金積壓，以及Sutara礦石料堆積壓。鐵貨正設法使應收款項結餘回復正常水平。淨負債增加至3,110萬美元，6月30日為2390萬美元，主要由於現金結餘減少。

鐵貨指，第3季市場鐵礦石價格整體下降，普氏含鐵量65%鐵礦石價格一度跌至每噸約100美元，平均價格為每噸114美元，按季下跌9.5%。鐵礦石價格下降是由於中國房地產市場持續低迷，對基礎設施工業金屬的需求造成負面影響，導致中國鋼鐵需求疲弱。儘管中國的經濟提振措施有望刺激大宗商品需求，惟全球地緣政治動盪及鋼鐵行業的整體疲弱，可能對鐵礦石價格產生負面影響。