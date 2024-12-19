鄧聲興：小米阻力位36元　值得中長線關注

集團持續推進「人車家全生態」戰略，今年第3季度，集團收入創新高，實現收入925億元人民幣(下同)，按年增長30.5%；經調整淨利潤為62.52億元，按年增長4.4%。手機、IOT、互聯網業務收入均超預期，「手機×AIoT」分部收入為828億元，按年增長16.8%；「智能電動汽車等創新業務」分部收入為97億元。

第3季度，集團全球智能手機出貨量達到4,310萬台，按年增長3.1%。根據Canalys數據，第3季度小米全球智能手機出貨量排名前三，市佔率為13.8%，連續十七個季度排名穩居全球前三。截至2024年9月30日，AIoT平台已連接的IoT設備數增長至861.4百萬，按年增長23.2%。從造手機、到造車、造家電，小米「人車家全生態」閉環逐步完善，值得中長線關注。小米集團阻力位為36元，支持位23元。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)