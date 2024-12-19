許繹彬：中鐵業務範圍廣　中特估滄海遺珠

有此說法的原因，是因為國家外匯管理局最新數據顯示，11月內地證券市場資金淨流出規模擴大至約3,564億港元，是有紀錄以來的單月新高，出現此等情況，相信是「狂人」特朗普再度當選美國總統後，外資因而存在很多不確定性而作出的自然反應。

正當市場苦候每項措施有否成效之際，內地最新公布各項經濟數據表現差強人意，11月份的三項數據轉弱，其中零售及固投表現最差，按年分別僅升3%及3.3%，與市場期望的4.6%及3.4%尚有一段距離；只有工業增速較預期5.3%為佳，錄得5.4%。

在一連串積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策預期下，10年期及30年期國債收益率均同創史無前例的低位，分別低見1.71%及1.94%。有報道指，中央明年的預算赤字率擬提高一個百分點至4%，亦屬史無前例，更務求國內生產總值(GDP)仍能增長約5%。從上述數據來看，一系列「連環拳」未能發揮最大救市作用，仍未見有太大成效。

內地數據疲弱，加上聖誕假期效應下，港股繼續呈現「一潭死水」的現象，即使昨日(18日)結束三連跌，重返19,800點水平，但成交則萎縮至接近1,000億港元水平；南下「北水」亦有「收兵」之感，持續出現淨流出現象。相信在2024年餘下的交易日，港股離不開悶局，預料在低成交下徘徊在19,000至20,300點區間上上落落。

特朗普在未上任前經常發表出人意表的言論，本周提倡撤銷拜登時期的電動車政策，主張停止對電動車及充電站的支持政策，再提出強硬措施以阻止來自中國的汽車、零部件及電池材料。消息指，雖然電池及其他電動車零部件「對國防生產非常重要」，但電動車及充電站並非主要項目，因而把目前用於建設充電站及降低電動車價格的資金，轉移至國防優先事項，重點相信是確保電池及製造電池供應不再受制於中國。言論一出，當然再對相關股份帶來陣痛。未來狂人相信仍會「語出驚人」，投資者必須留意會令甚麼板塊受牽連。

談回港股，沉悶及靜，相信是未來餘下交易日的形容詞，可能偶有波幅，但沒有成交的加持下，相信又是宰殺牛熊的時機。就如本周二(17日)早上原本仍是平平無奇，但在無聲無息下，淡風突然吹起，跌穿19,700點，低見19,620點，瞬間將此區域的牛證殺清，然後便立即重返19,750點以上水平。如喜歡捕捉上落而參與牛熊買賣的投資者，可能要買入區間與現有大市距離較遠的產品，否則很容易掉進屠宰牛熊的陷阱。