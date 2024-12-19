內地生令港商業地產起死回生？港大科大搶租辦公室應付需求

外媒報道，隨着內地學生人數激增，本港委靡不振的商業地產市場正從教育領域得到提振。大學正搶佔辦公室，將其打造成教室，投資者則向宿舍投入數百萬美元，把握內地客需求。仲量聯行主席曾煥平在上周的媒體簡報會上表示，教育產業已成為一個龐大產業，從學校、宿舍到教育設施，一切都嚴重供應不足。

高緯環球數據顯示，以建築面積計，本港教育行業佔本季新辦公室租賃量的12%，成為繼金融及專業服務行業後的第三大租戶類型。其中，香港科技大學在觀塘區的一座辦公大樓租用面積22,600方呎，香港大學則在附近的九龍灣租用16,600方呎面積。

戴德梁行研究主管Rosanna Tang表示，學校打算利用空間拓展教育。她表示，政府透過增加海外學生數量來推動香港教育業發展，將為市場提供支持。「教育將成為未來政策重點，因此我們預計短期內大學將繼續擴大寫字樓市場。」

除了教學場地，海外學生湧入更為住宿提供投資機會。目前私募股權公司、家族辦公室和其他投資者已投入數百萬美元建設宿舍，以彌補住宿短缺的情況。根據高力估計，到2028年，學生床位短缺將達12萬個。