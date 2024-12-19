新創建明年1月2日起簡稱改為「周大福創建」

香港公司註冊處處長於今年12月6日發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，確認根據公司條例(香港法例第622章)第16部於香港註冊公司的新英文及中文名稱。公司之前已採納並僅供識別的中文名稱「新創建集團有限公司」，已不再用作公司的中文名稱。

於更改公司名稱後，於香港聯交所買賣股份的英文股份簡稱將由「NWS HOLDINGS」更改為「CTF SERVICES」，而中文股份簡稱將由「新創建集團」更改為「周大福創建」，自明年1月2日上午9時正起生效。公司於香港聯交所的股份代號保持不變，仍為「00659」。

此外，公司網頁將由「www.nws.com.hk 」更改為「www.ctfs.com.hk 」，自公告日期起生效。

集團表示，更改公司名稱及更改公司標誌將不會影響股東的任何權利或集團的日常業務營運及其財務狀況。