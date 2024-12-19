【產經直播】聯儲局或放慢減息 趁低撈納指及七雄ETF？
2024年12月19日 12:10
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美國聯儲局一如預如期，宣布減息0.25厘，減息後，聯邦基金利率目標範圍由4.50厘至4.75厘，減至4.25厘至4.50厘。最新反映利率走勢預測的點陣圖顯示，2025年料將減息2次，此前於9月預計為4次。另外，最新的經濟預測摘要顯示，美聯儲官員預計，美國通脹將在2027年降至2%的目標水平，較之前預期的2026年推遲。會後主席鮑威爾指，目前處於或接近放慢減息節奏、或者暫停減息步伐，強調需要看到遏抑通脹進展，聯儲局對進一步減息將持謹慎態度，今次議息結果及減息步伐放緩，應如何解讀？
隔晚美股三大指數先升後急挫，道指再跌逾1123點，連跌10日，創半世紀最長連跌紀錄；納指亦跌逾3.5%，其中Tesla大跌近8%，不過盤中曾高見歷史高位488.54美元，加上近期量子計算再掀起炒風，接下來納指勢必跑贏大市？要把握時機，可考慮南方東英納斯達克100指數每日槓桿(07266)？若想分散投資風險，又不想錯過任何一隻大型科技股的升勢，選擇已包括一籃子「科技七雄」的南方東英美股七巨頭ETF(03454)亦係好選擇？
聯儲局偏鷹，美債息上升，10年期息創半年高，目前是否部署美債時機？要留意南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)？
比特幣急跌，隔晚聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局不希望參與政府牽頭的戰略比特幣儲備，強調聯儲局不允許擁有比特幣，現比特幣暫守住10萬美元水平；但憧憬特朗普上台後推出更多利好比特幣政策下，包括建立比特幣戰略儲備，比特幣長線仍長升長有？比特幣近日曾升穿10.8萬美元，再創歷史新高，現時價格從高位有所回落，趁機加注比特幣期貨ETF(03066)？
至於港股亦難逃一劫，恒指周四(19日)低開254點，未能延續反彈勢頭，加上內地又暫未有進一步救市措施之下，港股難有彈力？展望2025年港股會點行？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時45分直播，今集有南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍、獨立股評人胡孟青為大家逐一解答。
南方東英美股七巨頭ETF(03454)
南方東英納斯達克100指數每日槓桿(07266)/反向(7568)產品
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)
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