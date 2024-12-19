【產經直播】聯儲局或放慢減息 趁低撈納指及七雄ETF？

美國聯儲局一如預如期，宣布減息0.25厘，減息後，聯邦基金利率目標範圍由4.50厘至4.75厘，減至4.25厘至4.50厘。最新反映利率走勢預測的點陣圖顯示，2025年料將減息2次，此前於9月預計為4次。另外，最新的經濟預測摘要顯示，美聯儲官員預計，美國通脹將在2027年降至2%的目標水平，較之前預期的2026年推遲。會後主席鮑威爾指，目前處於或接近放慢減息節奏、或者暫停減息步伐，強調需要看到遏抑通脹進展，聯儲局對進一步減息將持謹慎態度，今次議息結果及減息步伐放緩，應如何解讀？

至於港股亦難逃一劫，恒指周四(19日)低開254點，未能延續反彈勢頭，加上內地又暫未有進一步救市措施之下，港股難有彈力？展望2025年港股會點行？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時45分直播，今集有南方東英分銷銷售部副總裁羅錡龍、獨立股評人胡孟青為大家逐一解答。

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