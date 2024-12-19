中原按揭：料明年港P完成減息期　按息將降至3.25%

美國聯儲局下調聯邦基金利率0.25厘，至介乎4.25厘至4.5厘，是今年第三次減息；具指標性的滙豐銀行宣布下調最優惠利率(P)0.25厘至5.125%。中原按揭董事總經理王美鳳預期，其他銀行將陸續跟隨，銀行減P令目前新按及供樓人士的按揭息率均可同步下降，市場主要按息由3.625%減至3.5% (以市場H+1.3%封頂P-1.75%(P=5.25%)計)。

王指，今年美國減息累計達1厘後，明年或基於新總統新政策下通脹走勢之不確定性而放慢減息步伐，但本港銀行於今年已提速減P累達0.625厘，優於市場預期，市場按息由9月之4.125%逐步減至3.5%，平均按揭額450萬計每月供款已累積減少達1,600元或減幅7.3%，置業及供樓人士已可提早減輕供款負擔，加上租金回報平均已升至3.5%，部分更達4%以上，對比市場按息3.5%，市場上供平過租之個案進一步增加，更多住屋需求人士傾向轉租為買，且預期明年至2027年減息期延續，有助持續性配合經濟上之利好因素支持樓市。

然而，基於對上一次加息周期港P加幅少於美息，美息加逾5厘，港P僅加0.875厘，故此港P不會在美國每次減息均會下調，是次減息周期港P減幅將會顯著少於美息。王預期，銀行今年提速減P累達0.625厘後，預期明年P減幅尚餘0.25厘，明年美國將繼續減息而港P將會進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25%。

她指出，港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎拆息回落幅度。按照現時H按封頂息率水平，1個月拆息需跌至低於2.2%，按息方可跌穿封頂息率而下降，現時拆息近4.5%多水平與2.2%仍有較大距離；不過，若明年拆息能逐步下降，銀行資金成本降低或可推動銀行下調按揭計劃息率，令市場按息進一步下跌。在對上一次加息周期實際按息加幅共2.625厘，當中不只因為銀行加P，而是結合拆息上升、及銀行上調按揭計劃息率，故此明年整體按息變化將因應P減幅、拆息回落走勢及銀行按揭計劃息率變化而出現調整。