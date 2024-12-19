研究：預料2025年香港經濟增長2.7%

Mastercard經濟研究所公布2025年經濟展望報告，預料亞太地區增長持續，並與2024年水平相約，而通脹降低和利率放寬政策則可減輕消費者和家庭的經濟壓力。

受政府增加刺激經濟及促進增長的措施以應對消費者信心疲弱和房地產市場放緩等不利因素影響，該經濟研究所預期2025年的香港經濟將增長2.7%，而中國內地經濟則維持穩定增長4.5%。

美國減息、港元預計走弱，以及中國內地加大刺激措施等因素則有利香港經濟增長。全球經濟在2024年錄得3.1%增長，預期來年將達到3.2%，中國內地和香港經濟將符合全球走勢。

隨着通貨緊縮的大環境紓緩消費者負擔，該研究所預計亞太地區的勞動市場將變得緊張，與通脹掛鈎的工資水平亦將追上市場步伐，有望增加消費，尤其是電子用品、傢俬和電器等高額非必需品。儘管部分體驗型消費的累積需求經已減退，消費者仍重視無價時刻，例如大型演唱會和活動。

2024年中的總旅客人數較2019年水平下滑12%，部分可歸因於東北亞，尤其中國內地和日本的外遊數目仍未復甦至疫前水平，但來年亞太地區的旅遊業依然預期維持穩健。