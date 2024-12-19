美聯：明年樓價有望回升5%　租金睇漲6%

2024年踏入尾聲，美聯物業回顧今年整體樓市，受惠於撤銷辣招及開始減息等，預計今年一手及二手成交量皆創出3年新高，惟本港新盤庫存居高不下，使整體樓市表現反覆，全年樓價仍然錄得約6.8%跌幅。展望明年，專才持續來港及息口回落等利好因素帶動下，該行預計樓價有望「反攻」，有力回升約5%，扭轉連跌3年的走勢。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽指，影響明年樓市的利好因素多於利淡因素，包括恢復「一簽多行」，供平過租，放寬按揭及投資移民等，預期明年樓市交投將進一步上揚，一手成交量可望升至1.8萬宗水平。二手成交則估計增至約4.2萬宗左右。相信人才及內地生將持續來港，帶動明年租金將繼續上升，預計全年升約6%，跑贏樓價升幅。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，回顧今年，政府先於2月底全面撤銷辣招，其後放寬物業按揭，並暫停壓力測試，多管齊下提振樓市，使一、二手交投一度雙雙急升，但由於樓市需時「固本培元」導致隨後升勢有所減弱。整體而言，估計今年一手成交量將錄得1.6 萬宗，按年增逾 五成。二手住宅成交量估計可達4萬宗水平，按年上升超過一成。

美聯物業首席分析師劉嘉輝認為，今年內地買家積極入市，佔香港樓市比重正日益增加。按已知買家姓名作分析，今年首11個月內地買家於香港樓市一二手住宅註冊量佔比，由2023年的13.8%大幅增加9.4個百分點至 23.2%的紀錄新高。同時內地租客比率近3年來亦有穩定增長。南昌，啟德，中西區及將軍澳等地區尤其受內地租客歡迎。