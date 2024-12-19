環聯：港節日旺季可疑網購達17.4%　詐騙高峰日子係...

環聯公布最新2024年年末節日購物旺季網購詐騙趨勢分析，發現在今年11月11日「雙十一」及11月 28日 「黑色星期五前夕」至12月2日 「網購星期一」期間，有17.4%源自香港的網購交易屬可疑詐騙，於全球調查所及的國家和地區中排名第二。然而，在上述節日期間的全球網購交易中，則只有4.6%屬可疑詐騙。

據環聯旗下世界各地的專有數據網絡顯示，在節日購物旺季期間，源自香港的可疑網購詐騙交易比率(17.4%)較2024年其他時間(16.7%)高出4.2%，顯示消費者及企業於節日購物旺季時需要特別提高警覺，並加強保安措施防範數碼詐騙。

分析同時揭示了在節日購物旺季期間，源自香港的每日可疑網購詐騙交易比率持續高於全球；當中的高峰為11月29日「黑色星期五」，比率達23.4%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，隨着節日購物旺季期間的促銷活動驅使更多消費者進行網購，這亦讓騙徒有機可乘，欺詐缺乏準備的消費者。與全球其他市場相比，在此期間源自香港的可疑網購詐騙交易比率明顯較高，無疑是對消費者及網上零售商的一個重要提醒──雙方均應時刻對數碼詐騙保持警覺。預防詐騙是消費者及企業的共同責任，需要各持份者攜手合作，一同確保安全的網購體驗。