京東超市與香港品牌推預製菜　助港商進軍內地

他指出，根據公司平台數據，在傳統節日前，盆菜、佛跳牆等搜尋量及銷情出眾，故雙方合作首階段以這兩個產品作為主打，並因應大眾追求健康的趨勢，產品亦無加人工防腐劑、人工色素等。同時坦言，內地消費者近年更着重「質價比」，除了價格以外，也十分重視產品質素，認為定價有一定競爭力。

他提到，內地消費者周四(19日)起可以預售，故能趕及冬至的需求，又強調在產品開發、渠道銷售、品牌營銷等過程，雙方均有深入參與，而「京加坊」注重原材料溯源，並全程參與及把關各重要生產環節，以確保呈現「正宗香港味道」，運輸也是京東物流的「全程冷鏈」運送。至於香港消費者，則可以透過京東香港購買，產品將由京東物流旗下的京東快遞配送，最快當日即可送達。

邱氏預告，除了盆菜、佛跳牆外，仍有產品在研發階段，相信明年首季可以推出。另亦會繼續與香港其他本地品牌合作，以助其數碼化、網上化，拓展內地市場，同時促進「老字號」的新商機。