國家能源局參觀煤氣廠　與煤氣公司交流

煤氣營運總裁—內地公用業務紀偉毅、營運總裁—香港業務鄭曉光等高層代表，周二(17日)上午在大埔煤氣廠接待國家能源局科技司副司長邊廣琦率領的訪港代表團。代表團參觀了在廠內設置的氫氣提取裝置，從現有燃氣管道提取氫氣，再利用「氫燃料電池」產生電力；另外又到西貢一個康樂場地，參觀煤氣公司建立的全港首個「模塊式氫能發電系統」（POC）試驗項目，透過建設燃氣管網和提取氫氣設施，供場地為電動車充電之用，亦運用抽取氫氣後餘下的氣體支援熱電聯供系統，進一步提供電力和熱水。

代表團隨後到訪煤氣公司位於北角總部的歷史廊及客服中心，又參觀「創新館」及「未來能源館」，「創新館」展出由煤氣公司員工原創研發的節能減碳設備和技術，而「未來能源館」則展示了煤氣公司的氫能發展，以及在可再生能源、儲能、可持續航空燃油（SAF）、綠色甲醇等領域的項目發展和創新能力。

雙方舉行座談，就深化能源領域和綠色發展的合作進行交流和溝通。