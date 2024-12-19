長橋證券近百萬元租用尖沙咀複式巨舖作旗艦店

核心區再錄大手租務成交，尖沙咀巨型舖位新近獲來自新加坡的互聯網券商承租。美聯旺舖營業董事顏昆山表示，彌敦道26號地庫至一樓3號舖，建築總面積約8,500方呎，以每月近100萬港元租予長橋證券。

顏指，是次成交物業間隔四正，位處單邊夾角，為區内複式巨舖，店舖交吉一段時間後業主將其進行翻新，新近由該證券公司承租。資料顯示，相鄰的2號舖地庫至一樓，建築面積約7,700方呎，早前由杭州一家時裝品牌店以每月逾80萬元承租。

長橋證券指出，於尖沙咀核心地段開設全新旗艦店Longbridge Space，預計於2025年中開幕，為香港首家創新券商生活社區空間，不僅是一家券商的門市，更是一個讓投資融入生活的多元化場所，重新定義投資體驗。公司並以科技和創新改變投資模式，設計簡潔和易於操作的界面、提供豐富的專業交易工具等。

該店由香港建築設計公司LAAB設計室策劃，以Longbridge Lifestyle為核心理念，透過創新設計和沉浸式體驗，擺脫傳統券商固有的冰冷形象，帶來一種輕鬆、愉悅的投資方式；店內設計採用開放式空間，融合投資、學習與社交於一體。