中原陳永傑：明年二手樓價睇升10%　三大因素利好

2024年進入倒數階段，中原地產回顧年內樓市經歷起伏，估計今年一手私人住宅交投達1.7萬宗，二手私樓交投料達3.35萬宗，齊創3年新高。該行對明年樓市走勢樂觀，樓價有望見底回升，全年看升約10%，租金料升約5%。同時建議，政府可擔保綠白表居屋申請人「轉車」買私樓，以及容許強積金用作買樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，今年樓市所有辣招已撒，息已減，可惜交投未見復常，即使成交量創三年新高，但住宅流通量仍處於低位，相信政府定必出手穩樓市。於救市的前設下，他預測明年二手樓價有望上升10%，中原城市領先指數CCL有望重上151點，重返2023年11月的水平。當中尤為看好豪宅明年表現，料錄15%升幅，中小型則升10%。

他預測，明年樓市將有三大因素利好，包括息口回落、積極政策及經濟改善。然而，明年樓市依然面對挑戰，仍存在多項不明朗因素，包括特朗普重主白宮，中美關係、貿易或出現變局、新盤貨尾量高企、賣地成績未如理想等。該行住宅部今年營業額達35.33億元，稅後盈利錄4.33億元，按年升1.5倍。現時前線及後勤有5,156人，按年減少6%。明年目標增加一成人手，分行增加約5%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報137.59點，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至28.09%。CCL處於逾8年低位未變，今年樓價暫時累跌 6.53%。租金方面，繼續處於逾5年高位。今天H按息再下調至3.5%，料明年美國繼續減息，租金回報率將可望高於H按息，供平過租將重臨。