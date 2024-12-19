聯交所刊企管新規明年7月生效　獨董9年上限任期過渡期延長

香港聯交所刊發完善《企業管治守則》的諮詢總結，當中的建議全部獲過半數回應人士支持，並擬在上半年刊發更新指引，協助上市公司遵守新規定，且定於2025年7月1日生效。其中，獨立非執行董事9年任期上限將設有6年過渡期，於2031年全面實施，較諮詢建議提出的3年有所延長，至於最多任職6間上市公司的「超額任職」董事安排則維持3年過渡期。

香港交易所上市主管伍潔鏇表示，完善《企業管治守則》，反映港交所不斷致力推動香港上市公司的企業管治水平。各項新規定將可為上市公司的董事會帶來多元化的新觀點，整體上加強董事會效能、獨立性和多元性。

她相信，提供更長的實施時間表及對原來的方案作出修訂後，將可平衡提升市場企業管治水平的需求，同時為上市公司提供靈活性以逐步達至合規標準。重要的是，這些改進符合全球投資者對企業管治的更高期望，確保香港市場保持國際競爭力和吸引力，支持香港資本市場的蓬勃發展。

獨立非執行董事9年任期上限的6年過渡期，將分階段實施。首先，於2028年7月1日或之後首次舉行的股東周年大會時，上市公司董事會的大部分獨董不得為連任多年獨董，接着於於2031年7月1日或之後首次舉行的股東周年大會時，董事會將不得有連任多年獨董。

另外，董事會主席若非獨立人士的情況下，須指定一名首席獨董的規定改為自願性質，並加強與股東互動的披露。董事每年均須完成有關特定主題的培訓，其中初任董事須在首次獲委任後18個月內完成至少24小時培訓；初任董事若具有其他交易所上市發行人董事經驗，培訓時數則可減至12小時。當中引入新守則條文，定期評核董事會表現，並披露董事會技能表。

另外，新氣候規定將於2025年1月生效，聯交所更新了其ESG Academy下的「實踐ESG」欄目，列載聯交所的最新ESG監管重點及近期表現出色、值得效法的ESG實踐範例。