創維在港推右軚版電動SUV　料電動的士最快明年次季落地

他認為，創維是少數內地車企品牌擁有右軚車的產品，加上集團擁有完整的電動車生態系統，包括充電樁和換電站，並有800w高壓快充技術，因此產品具有優勢。

面對車企間的「價格戰」行為，他直言，消費者對產品價格最為敏感，會控制產品成本，推出性價比高的產品，目標是提供合適的價格以吸引更多消費群體；同時利用集團的財務能力，以短期虧損換取長期盈利。

面對歐洲對中國電動車加徵關稅，齊奎源稱歐洲擁有龐大市中場，但為了分散風險，會將目光轉移至東南亞及中東市場。他指，東南亞市場剛剛起步，加上同為亞洲地區，審美和需求接近，中東市場則偏好大車，該企與當地皇室財團合作，電動車符合減排需求，因此認為相關市場擁有龐大機遇。

另外，創維與恒聯汽車推出的士版本的Skyworth K電動SUV，零售價為25.5萬元。電量最快可在11分鐘內由10%充至80%，可行駛400公里；車尾儲物空間最多可容納4個28吋行李節。