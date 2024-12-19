香港投資基金公會：企管新規重要一步　惟改善空間仍大

該公會指出，超額任期、獨董任期上限及「首席獨立非執行董事」等議題已討論多年，今次能夠前向踏出這一大步，反映港交所銳意提升香港上市公司管治水平，特別是加強「獨立非執行董事 」的功能及角色。

不過，該公會提到，「獨立非執行董事」在代表小股東的意見、在上市公司董事會提供獨立觀點，以及維持監察方面都有關鍵作用，希望總結不但令上市公司更重視「獨立非執行董事」在公司治理扮演的角色，亦令普羅投資者明白獨董有很重要的角色去為小股東發聲。

在新規定下，獨立非執行董事9年任期上限將設有6年過渡期，於2031年全面實施，較諮詢建議提出的3年有所延長，至於最多任職6間上市公司的「超額任職」董事安排則維持3年過渡期。

該公會重申，最長9年任期等機制是機構投資者一直呼籲，且促進董事會不斷更新、加入新血、引入新的獨立觀點。儘管方案延長過渡期，但仍希望上市公司能盡早落實有關安排，有助推動上市公司更積極物色合適候選人，強調市場有不少有能力、有條件的人選可勝任「獨立非執行董事」一職。

針對首席獨董的規定現改為自願性質，該公會指，雖然屬自願性質，但亦希望上市公司盡力引入此機制，以提高公司的問責和透明度。參考海外市場經驗，「首席獨立非執行董事」可以在促進「獨立非執行董事」與投資者之間的溝通發揮重要作用。