大圍金獅花園愈賣愈平？兩房劈逾22%售325萬元

二手交投放緩，細價上車盤業主都要劈價出貨。大圍金獅花園兩房單位，減價近「1球」後，以325萬元售出，累積減幅達約22.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，筲箕灣莊士軒中低層A室，實用面積約353方呎，一房間隔，叫價480萬元放售，最新以436.8萬元成交，呎價約12,374元，新買家為區內分支家庭客，參觀兩次單位後即決定購入自用。

●美聯陳昌裕指，鰂魚涌太古城泰山閣中層H室，實用面積約596方呎，兩房間隔，近期叫價約808萬元，同區用家趁年底前加快入市，議價後以760萬元成交，呎價約12,752元。

●利嘉閣梁國樑稱，東半山松柏新邨D座低層1室，實用面積約2,363方呎，套四房連工人套房間隔，由大業主持收租多年，外區客睇樓後即進行洽購，單位去年叫價6,400萬元，最終連車位以4,528萬元成交，呎價約19,162元。

●中原簡英譓表示，南區貝沙灣4期南灣7座中低層A室，實用面積約1,157方呎，套三房間隔，享海景，10月叫價2,480萬元放售，最終以2,290萬元成交，呎價約19,793元，新買家為用家。

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九龍區

●中原許永生稱，長沙灣碧海藍天2座中層C室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望內園景，最初叫價758萬元，現降價約5%，以720萬元成交，呎價約14,516元，新買家為外區客。

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新界區

●中原黎宗文表示，大圍12月暫錄約17宗二手買賣，金獅花園2期E座中層4室，實用面積約306方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，議價後以325萬元獲承接，呎價約10,621元，新買家為上車客。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳海翩滙2座中高層C室，實用面積約424方呎，一房間隔，叫價600萬元放盤約1個月，近期獲區內租客洽詢，議價後以593萬元承接單位自住，呎價約13,989元。

●中原關偉豪指，將軍澳峻瀅1期5座低層E室，實用面積約502方呎，兩房間隔，享山景，以513萬元成交，呎價約10,219元，上址原業主於2014年8月以448.8萬元購入，持貨約10年多帳面獲利64.2萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山12月暫錄約52宗二手買賣，銀湖．天峰2座低層E室，實用面積約604方呎，兩房間隔，叫價約730萬元，日前議價後以698萬元易手，呎價約11,556元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山夾屋雅景臺4座中層E室，實用面積約606方呎，三房間隔，望山景，放盤約3年，自由市場叫價600萬元，減幅約2.7%，累減16.2萬元，獲買家以583.8萬元承接，呎價約9,634元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城6座中層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，放盤時叫價800萬元，放盤約1年半，其後調整至630萬元沽售，減幅約21.3%，呎價約11,517元。

●中原吳啟業稱，大埔康樂園剛錄24街雙號屋，實用面積約1,553方呎，叫價約2,500萬元，議價後以2,238萬元沽出，呎價約14,411元，新買家為外區客，原業主持貨約8年，帳面獲利約238萬元。

●美聯吳偉文指，粉嶺欣翠花園2座低層A室銀主盤，實用面積約674方呎，套三房設計，早前叫價590萬元放售，獲區內換樓客議價後以540承接，呎價約8,012元。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水12月暫錄約45宗二手買賣，粉嶺花都廣場10座中層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，放盤時叫價約410萬元，議價後以385萬元沽出，呎價約10,405元。

●中原賴作智稱，上水龍豐花園A座中層8室，實用面積約326方呎，兩房間隔，放盤時叫價約390萬元，放盤約兩星期，日前議價後以373萬元易手，呎價約11,442元，新買家為區內分支家庭。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆畦苑A座中層11室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內綠表客見屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，原業主亦累減50萬元，於未補價第二市場以225萬元購入上址自住，呎價約5,079元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青華苑D座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，外區客計劃購入300萬元以下物業自住，原先於已補價自由市場叫價300萬元，減價至295萬元售出，呎價約7,357元。

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