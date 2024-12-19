新盤銷售遇冷 山頂洋房新盤以逾5億元售出
2024年12月19日 22:04
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一手市場交投遇冷，周四(19日)暫錄約11宗成交。但不乏大額承接，山頂洋房以逾5億元售出。同時，鴨脷洲單幢項目錄得「一客兩食」。
●山頂77/79 PEAK ROAD洋房呎售8萬元
會德豐地產負責銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，周四(19日)招標沽出77C號洋房，成交價逾5億港元，呎價約8萬元，項目已全數售出。上述洋房實用面積6,257方呎，外連1,349方呎花園及923方呎庭院。資料顯示，該盤由8座洋房組成，實用面積介乎6,061至8,139方呎，不計及兩宗關連人士交易，項目於2021年2月至售出的6座洋房，成交價由逾5億至逾6.77億元。
●鴨脷洲弦岸錄「一客兩食」
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，周四(19日)錄得兩宗成交，共涉1,269.3萬元，市傳兩伙由同一組買家購入。包括15樓A室，實用面積317方呎，屬一房間隔，以643.5萬元獲承接，呎價約20,300元。另一伙為9樓A室，同為實用面積317方呎的一房單位，成交價625.8萬元，呎價約19,741元。
●何文田太子道西233號特色戶雙破頂價沽
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周四(19日)錄得首宗特色戶成交，以招標形式售出18樓B室，實用面積1,529方呎，四房間隔，外連635方呎平台，連同1個車位成交價6,378萬元，呎價約41,714元，成交價及呎價同創項目新高。
●DOUBLE COAST I單日沽3伙
會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(19日)連錄3伙成交，合共涉及金額逾2,001萬元。上述涵蓋2伙1房及1伙兩房單位，成交呎價介乎18,424至20,193元。最新售出的單位包括第3座9樓C室，為實用面積420方呎的兩房戶，設開放式廚房，成交價773.8萬元，呎價約18,424元。
●大埔白石角雲滙第2期三房售1,439萬元
新鴻基地產(00016)的大埔白石角雲滙第2期，最新通過招標以1,439.2萬元售出11座1樓A1室，為實用面積853方呎，屬三房連儲物室間隔，呎價約16,872元，買家另可享有約14%現金回贈。
●將軍澳PARK SEASONS兩房成交價671萬
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周四(19日)售出第2A座37樓A室，實用面積448方呎，屬兩房間隔，成交價671.8萬元，呎價約14,996元。整個SEASONS系列自今年3月開售至今累售950伙，套現逾59億元。