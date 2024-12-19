新盤銷售遇冷　山頂洋房新盤以逾5億元售出

一手市場交投遇冷，周四(19日)暫錄約11宗成交。但不乏大額承接，山頂洋房以逾5億元售出。同時，鴨脷洲單幢項目錄得「一客兩食」。

●山頂77/79 PEAK ROAD洋房呎售8萬元

會德豐地產負責銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，周四(19日)招標沽出77C號洋房，成交價逾5億港元，呎價約8萬元，項目已全數售出。上述洋房實用面積6,257方呎，外連1,349方呎花園及923方呎庭院。資料顯示，該盤由8座洋房組成，實用面積介乎6,061至8,139方呎，不計及兩宗關連人士交易，項目於2021年2月至售出的6座洋房，成交價由逾5億至逾6.77億元。

●鴨脷洲弦岸錄「一客兩食」

●何文田太子道西233號特色戶雙破頂價沽

●DOUBLE COAST I單日沽3伙

會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(19日)連錄3伙成交，合共涉及金額逾2,001萬元。上述涵蓋2伙1房及1伙兩房單位，成交呎價介乎18,424至20,193元。最新售出的單位包括第3座9樓C室，為實用面積420方呎的兩房戶，設開放式廚房，成交價773.8萬元，呎價約18,424元。

●大埔白石角雲滙第2期三房售1,439萬元

●將軍澳PARK SEASONS兩房成交價671萬

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周四(19日)售出第2A座37樓A室，實用面積448方呎，屬兩房間隔，成交價671.8萬元，呎價約14,996元。整個SEASONS系列自今年3月開售至今累售950伙，套現逾59億元。