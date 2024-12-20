東方日報B2：美減息0.25厘轉鷹　明年料僅降兩次

鮑威爾表示，現時已到了合適時機放慢減息的步伐。

美國聯儲局預告放緩減息步伐，明年減息幅度可能只有0.5厘。儘管市場對此已早有預料，但聯儲局官員們的「鷹派」傾向依然超乎市場想像。在本港時間周四公布的議息聲明中，當局一如預期地宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率的目標區間下調到介乎4.25至4.5厘。

不過，正所謂「魔鬼在細節」，反映聯儲局官員立場的「點陣圖」顯示，有4名委員主張維持利率不變，即有逾兩成官員反對這次減息，隨着明年投票權的輪替，這些「鷹派」力量勢必抬頭！同時間，聯儲局主席鮑威爾亦坦言，明年通脹風險將會更高。

聯儲局在每年3月、6月、9月及12月的會議上，都會發布集合了所有聯儲局官員對利率、經濟看法及展望的「點陣圖」。一般而言，市場會把「點陣圖」的中位數預測解讀為經濟與利率走勢的預設基本情景。最新一份「點陣圖」顯示，聯儲局官員預計明年只會再減息兩次(假設每次減幅維持在0.25厘)；明年個人消費開支(PCE)物價指數升幅將達2.5%，高於9月預測時的2.1%，而對撇除能源及食品後的核心PCE通脹預測同樣為2.5%，較9月時上調了0.3個百分點。

今次議息聲明顯示，有一位聯儲局官員對今次減息0.25厘投下了反對票，反對者是克里夫蘭聯儲銀行行長哈瑪克(Beth Hammack)，她希望保持利率不變，即主張暫停降息。惟更值得關注的是，按照「點陣圖」所示，19位聯儲局官員中，實際上有4位反對減息的官員，即除了哈瑪克外還有另外3位反對者，但這3人因為今年沒有投票權，所以不知其具體身份。

按照聯邦公開市場委員會(FOMC)機制，每年貨幣政策投票權都會輪替，意味這3位主張暫停減息的「鷹派」官員，明年有很大機會獲得投票權！由於FOMC投票委員固定為12位，意味只要總共6位票委支持「鷹派」立場，就足以把持FOMC。市場花了一點時間消化這一潛在訊息後，隔夜美股於臨近收市時跌幅急劇擴大，道指於周三收報42,326點，大跌逾1,123點。

美股周四早段做好，道指曾升461點，報42,787點；標指曾升63點，報5,935點；納指曾升230點，報19,623點。經濟數據方面，美國上周首申領失業救濟人數為22萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數為187.4萬人。11月美國成屋銷售按月增加4.8%，至以年率計415萬間；而第三季度美國國內生產總值(GDP)最終值為增長3.1%，較前值上調0.3個百分點。

展望未來，聯儲局主席鮑威爾口風亦已變得更傾向「鷹派」，又明言接下來會放緩減息步伐，直言︰「我們已經接近或達到了合適的時機，可以放緩進一步調整(減息)的步伐。」他提到，最新的利率走勢預測明年減息步伐放緩，主要反映了「今年較高通脹數據以及對明年通脹的預期」，又指「我們認為通脹的風險和不確定性更高。」

巴克萊銀行首席美國經濟學家Marc Giannoni預計，明年聯儲局的兩次減息，分別會發生在3月和6月(每次0.25厘)；預期明年下半年，由於進口關稅提高和實施更嚴格的移民管控措施，核心PCE通脹水平將再次上升。