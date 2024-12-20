惠理基金：洞悉環球市場風向　美元料續強勢

雖然估值高企，但全球配置於美國股票的資金觸及歷史高位。隨着假期臨近，積極勢頭仍然主導市場。貝森特獲提名為美國下任財長後，美國國債孳息率下跌。他主張削減財赤及放寬監管，隨着美國經濟保持穩健增長，美元可維持強勢。

美國對華徵收巨額關稅的隱憂令投資者轉趨審慎。由於2025年的減息步伐變得相當不確定，投資者對以利率敏感型股票為主的香港股市投資意欲偏低。人民幣偏弱，加上中國債券孳息率處於紀錄低位，亦壓抑市場氣氛。就目前情況而言，市場缺乏方向。

特朗普上場 亞股添變數

內地市場方面，投資者焦點將繼續側重於A股的內需行業，原因是預期這些行業將獲得政府的刺激措施提振，以抵銷美國預期調高關稅對出口的潛在不利影響。近月內地經濟活動逐步回暖，但通縮仍然存在，持續驅使投資者傾向採取觀望態度。此外，企業提前出口貨品，可能將為明年初經濟帶來利好。

亞洲市場方面，美國國債孳息率下跌，為亞洲股市提供若干喘息空間。然而，特朗普意外對墨西哥加徵關稅，令部分台灣企業帶來壓力，原因是這些企業在墨西哥設廠，未來或需要轉移生產。美國對華實施高頻寬記憶體禁令亦為南韓半導體廠商添壓。美國明年減息前景未明亦為東南亞帶來阻力，因此即使區內通脹低迷，而且需要減息提振經濟，區內大部分央行仍需按兵不動。

去美元化趨勢有利金價

隨着石破茂繼續擔任日本首相，市場注意力目前已轉移至日本央行的加息計劃。鑑於工資增長強勁，而日本央行昨日宣布維持利率不變，市場普遍預期明年加息兩次。另一方面，企業盈利維持穩健，而且有迹象顯示日本國家退休基金(GPIF)將增持日本股票。上述不同的張力將導致日本股市短期窄幅上落。

黃金價格升穿歷史高位後，短期內或將持續窄幅橫行。鑑於特朗普料將放寬監管，資金從黃金流入加密貨幣。另一方面，多國央行仍在吸納黃金儲備，以減輕對美元的依賴。長遠而言，地緣政治風險升溫，將持續支持黃金的前景。除了地緣政局憂慮之外，隨着金磚國家正開發新的支付系統，引起投資者關注去美元化趨勢，這情況或將持續支持金價。

惠理基金首席投資總監 鍾慧欣