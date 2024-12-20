草姬在港上市　冀將品牌推廣至大灣區及東南亞

草姬(02593)行政總裁郭致因(左)及非執董郭晉安(右)均表示，冀將「草姬」品牌推廣至大灣區及東南亞市場。

回顧草姬已經有逾25載歷史，郭致因強調「我們與香港一樣經歷了沙士、雷曼以至疫情等大事件，繼續服務香港市民。」 她直言，草姬作為本地企業，要在芸芸輪住掛隊上市的內地企業中，登陸港交所實非易事，而且上市大計一度遭受揶揄，被外界指斥「係傻嘅，仲要喺呢啲時間上市！」

不過隨着草姬昨日於港交所舉行敲鑼儀式，兩姐弟都異口同聲指公司多年來的營運之路並無白走，更指看到草姬於招股期間公開發售部分認購反應熱烈，「不論是本地人抑或國內人均有入飛」，足見其產品有一定認受性。

誠然，「草姬」品牌成功入屋背後，郭晉安的代言人身分兼「視帝」名銜，亦同「神助攻」無異。郭致因提到，在深圳近日恢復「一簽多行」的政策下，他們力求將草姬品牌帶入大灣區，因區內民眾對細佬主演的劇集台詞琅琅上口，所以希望透過今次上市將品牌跳出香港市場，擴展至大灣區及東南亞地區，且向外界宣揚「大健康」和「預防勝於治療」的訊息。

現時草姬主要透過專業代工生產(OEM)模式，即與世界各地的科研團隊合作研發(R&D)，鑽研適合亞洲人服用的保健品配方，之後再轉交予合作逾廿年的廠商生產。

郭致因表示，公司成立之初推出的首款產品乃針對改善女士生理周期而設，及後再延伸出多元化發展，譬如推出具抗衰老功能、改善新陳代謝及提升免疫力的保健品，涵蓋冬蟲草、靈芝孢子等產品。

其中，蟲草產品是經科研、室內培植的項目，成分不比野生蟲草遜色。她又提及，因上市關係認識多了金融界朋友，發現他們不少表面上年輕力壯，但礙於工作忙碌經常咳嗽，隨着服用上述保健品出現改善，也印證草姬產品方便、安全、可靠，值得信賴。

現時公司產品有部分在港生產，部分直接由美國、台灣乃至南韓進口，之後再在香港加工入盒。被問到近期美元強勢、包括人民幣及韓圜等非美貨幣回落對公司業務的影響，她則指有些微影響，惟多得大量採購、且可以與上游供應商協調取得折扣，所以此消彼長下整體影響不大 。

除了保健產品，草姬近年也有在香港各區開設自營店，並在旺角及尖沙咀創設了兩間品牌體驗中心，郭致因指「我們算是幸運，因其新租下的店舖及重新簽約的店舖大部分已經續簽3年租約」，加上嚴控成本容易轉身，故現時大部分門市表現收支平衡，適逢上市亦多了街外客光顧。

至於公司何解叫「草姬」？原來都有一段故事。他們分享指早年商討從事草本生意的時候，勾起小時候身體孱弱「要靠媽咪煲山草藥」調理的回憶，所以冀「諗一個字代表女士」、向女士致敬。而在一眾皇族女性中，秦始皇母親「趙姬」的「姬」字，彰顯了專貴女士之意，所以就將公司命名為「草姬」。