OCBC華僑銀行繽紛聖誕冬日賞　彰顯新加坡、香港雙樞紐優勢

近年大中華與東盟國家的經貿往來日漸增多，帶動兩地金融連繫，蓬勃發展。「源於新加坡」的OCBC華僑銀行今年業績表現強勁，第三季集團淨利潤按年增長9%，達到19.7億坡元，而首9個月的淨利潤更創下了59億坡元的新高，顯示集團充分利用其在亞洲區銀行網絡的優勢，而「新加坡—香港雙樞紐」定位及策略，更成為增長的關鍵驅動力。

為答謝客戶，OCBC華僑銀行於12月推出首個新加坡與香港兩地互動的客戶感謝禮，派發由新加坡直送著名品牌「老成昌」的斑蘭蛋糕，在聖誕佳節分享美味及喜悅！

該行在上周四(12日)於香港中環總行舉行《繽紛聖誕冬日賞》的開幕典禮，華僑銀行香港行政總裁王克、華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊及知名本地藝人張㬢雯作主禮嘉賓，場面盛大，且充滿節日氣氛。王克更與眾同樂，即場向客戶派發獨有的「新加坡風味」，並向社區送上節日祝福，共同迎接聖誕及美好的新一年。

獲邀出席開幕典禮的「宏富理財」長期客戶的陳先生對冬日賞安排表示開心，笑言以往只有到新加坡旅行，才可買到這個超人氣斑蘭蛋糕，現在OCBC華僑銀行就將正宗美味送到面前。在場不少賓客亦表示喜歡鬆軟綿綿的戚風蛋糕口感，每口均散發著東南亞斑蘭及椰漿風味，令人一試難忘。

蛋糕蘊含對客戶的感謝與回饋

值得一提的是，「老成昌」為新加坡的老字號，一直秉持著傳統的手工製作工藝，從選材到製作的每一個環節都力臻完美，確保其出品都能保留其獨特的風味與質感。這次更由華僑銀行環球個人銀行業務總裁郭斯強親自精心挑選，特別安排船運從新加坡直送香港，每一份斑蘭蛋糕背後，均蘊含着OCBC華僑銀行對客戶的重視，及持續為客戶創造價值的承諾。

該行的雙樞紐策略及定位，透過新加坡及香港兩地金融中心的優勢，彼此能做到互贏互補，加強對客戶支援，並同時提升集團業務發展。截至今年第三季，集團首9個月的淨利潤創下了59億坡元的新高，當中該行以主打產高端客戶層的「宏富理財」，業績同樣亮麗，全新客戶及資產管理規模（AUM）按年均錄得雙位數凌厲增長；而國內客戶總數更比往年同期增加超過一倍。

冀5年內進身全港十大銀行

李貴莊稱，香港為中國內地最重要的對外門戶，新加坡則為東盟地區窗口；新港兩地將承載現有優勢。在雙樞紐的策略下，「宏富理財」了解香港及大中華地區客戶對在岸及離岸銀行服務、跨境理財及海外物業按揭等潛在的巨大需求，致力於提供個人化的財富管理方案及亞太區專屬高端服務，如海外醫療保健、教育和置業方案等，以實踐「心所向，行致遠」的目標助客戶投資放遠海外、宏富亞洲。

OCBC華僑銀行目前是東南亞第二大的金融服務集團，王克指，集團將繼續看好大中華區的機遇和前景，未來亦會繼續投資香港，並已計劃投放15億元以優化香港的技術平台及設施，當中涉及渠道與服務、產品管理與控制、基礎設施等，為客戶和員工帶來更美好體驗；目標5年內可進身全港十大銀行之一。