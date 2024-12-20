換帥後首份業績！Nike次季少賺26%仍勝預期　大中華收入跌幅大

美國體育用品巨頭Nike第二財季收入按年跌8%至123.54億美元，好過市場預期的121.3億美元；純利11.63億美元，按年倒退26%；每股盈利0.78美元，也勝預期的0.63美元。此前該公司將收入及盈利下降歸咎於大幅折扣，新任行政總裁Elliott Hill發表協助公司恢復增長的策略，但預告扭轉困境將經歷陣痛期。Nike股價在市後延長交易時段曾漲逾10%，但之後升幅收斂。

Hill及財務總監Matt Friend表示，Nike一直依靠促銷推動銷售，並計劃將其網上業務恢復至原價模式(full-price model)，但先要透過「利潤較低的渠道」積極清理舊庫存。此外，Nike預計，假日季度毛利率將下跌3至3.5個百分點，同時預計銷售額將錄得兩位數跌幅。

業務收入方面，期內，Nike商店及網上收入跌13%，批發收入也跌3%。大幅折扣拖累毛利率跌1個百分點至43.6%，不過仍比分析師預期的43.3%略高。庫存達80億美元，按年持平，仍高於公司期望水平。值得注意的是，Nike於2003年收購的Converse也拖累該公司整體業績，期內Converse收入下降17%，至4.29億美元，遠低於分析師預期的4.62億美元。

Nike全部4個地區收入均下降，但除中國以外，所有地區業績都好過預期。其中，中國收入跌8%至17.1億美元，不及預期的17.5億美元；北美收入51.8億美元，下跌8%；歐洲、中東及非洲收入為33億美元，也跌7%；亞太及拉丁美洲收入下降3%至17.4億美元。

Nike近來經歷高層大地震，被外媒評為「令Nike唔潮」的前行政總裁John Donahoe於9月辭職，在Nike資歷達32年的老臣子Hill自10月中回歸接任舵手一職，本次也是換帥後的首份業績。

Hill於1980年代開始在Nike實習，並於2020年離任。他表示，「我對這家公司有一種非理性的愛，我對Nike瞭如指掌，對這個品牌所代表的意義感到自豪，並希望看到公司取得成功。在我們的團隊、品牌及業務都受到挑戰的時刻，我唯一關注就是幫助我們重回正軌，重新贏得勝利。」

Hill又對Donahoe任內的策略進行嚴厲譴責。Hill表示，該公司花費太多資源來推動網上銷售、支付績效行銷費用，以及孤立批發合作夥伴，他現在計劃取消這些策略。他承認，主要批發合作夥伴認為Nike已經拒絕這些合作關係，並表示該公司正努力重建他們的信任。