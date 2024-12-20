姚浩然：恒指暫窄幅上落為主 車股睇好呢兩隻...
2024年12月20日 11:28
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國最新經濟數據向好，市場對聯儲局明年減息預期降溫。不過，日本央行維持利率不變，日圓回軟，美元匯價抽升，對股市有一定支持，相信美股短期變動不會太大。另一方面，特朗普下月上任美國總統，相信內地將視乎他的政策方向再出招救市，港股短期欠缺利好消息，即使重磅股騰訊(00700)走勢轉強，對大市支持力度亦有限，恒指料繼續在19,500至20,000點窄幅上落為主。
聯儲局表態，明言無意參與任何形式的比特幣儲備計劃，並指現行法律不允許將比特幣納入其資產負債表，比特幣跌穿10萬美元後反覆滑落。姚指出，比特幣近期走勢明顯轉弱，短線料在95,000至100,000美元整固。不過，特朗普上場後，料對加密貨幣支持態度不變，比特幣長遠仍值得看好。部署方面，可考慮相關ETF如IBIT、華夏比特幣(03042)等。
乘聯會初步推算，12月內地狹義乘用車零售按年升14.8%，按月增11.4%，當中新能源車滲透率約51.9%。姚浩然指出隨着行業競爭加劇，近年車企都面臨不同的經營難關。以比亞迪(01211)為例，受到Tesla推出Model Q作為價格競爭力的車款，若希望保持客戶量，可能需要考慮降價或放棄平價市場，或會直接影響其收入及營運狀況，所以短期內不會考慮投資比亞迪。反之，姚認為小米集團(01810)及吉利汽車(00175)業務上會有較好的發展潛力，是他的心水之選。